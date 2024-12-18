Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Piala AFF 2024 Hari Ini: Timnas Myanmar vs Laos hingga Filipina vs Vietnam!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |05:52 WIB
Jadwal Siaran Langsung Piala AFF 2024 Hari Ini: Timnas Myanmar vs Laos hingga Filipina vs Vietnam!
Timnas Vietnam akan melawan Filipina di laga lanjutan Piala AFF 2024. (Foto: VFF)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Piala AFF 2024 hari ini, Rabu (18/12/2024) menyajikan dua pertandingan menarik dari matchday keempat Grup B. Seperti halnya pertemuan antara Tim Nasional (Timnas) Myanmar vs Laos, hingga Filipina vs Vietnam.

Kedua laga itu pun akan disiarkan secara langsung oleh MNC Group sebagai pemegang hak siar Piala AFF 2024. Pertandingan Myanmar vs Laos bisa disaksikan secara live di iNews, sementara Filipina vs Vietnam tayang di channel Sportstars2.

Menariknya dari pertandingan nanti adalah keempat tim masih memiliki kans yang sama besar untuk lolos ke babak semifinal. Sebab keempat tim tersebut, termasuk Timnas Indonesia yang juga berada di Grup B, masih berpotensi untuk finis dua besar untuk bisa melaju ke semifinal.

Tak seperti Grup A yang sebelum matchday keempat dimainkan sudah mencoret Timor Leste dari perburuan tiket semifinal, Grup B justru kelima-lima timnya masih sangat berpotensi untuk finis dua besar.

Timnas Myanmar

Karena itulah persaingan Grup B dinilai lebih menarik. Timnas Indonesia sendiri sudah memainkan tiga dari empat laga fase grup.

Sebab itulah pasukan Shin Tae-yong beristirahat sejenak di matchday keempat turnamen yang kini disebut Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Timnas Indonesia baru akan bermain lagi di matchday kelima Grup B saat melawan Filipina pada 21 Desember 2024 mendatang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
