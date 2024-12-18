Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia, Vietnam Kena Semprot Pengamat Sepakbola

VIET TRI - Pengamat sepakbola Vietnam, Phanh Anh Tu tak senang meski Golden Star Warriors –julukan Timnas Vietnam– berhasil menang atas Timnas Indonesia di matchday ketiga Grup B Piala AFF 2024. Pasalnya secara permainan, Phanh Anh Tu menilai Vietnam bermain buruk hingga kesulitan hanya untuk menang 1-0.

Ya, Vietnam sukses mengalahkan Timnas Indonesia dengan skor tipis 1-0 di Viet Tri Stadium pada Minggu 15 Desember 2024 lalu. Menghadapi pemain muda Skuad Garuda, tuan rumah baru bisa mencetak gol lewat tendangan Nguyen Quang Hai di menit ke-77.

Kendati menang, Anh Tu menyoroti permainan Vietnam. Sebab, permainan yang ditampilkan The Golden Star Warriors dirasa belum berjalan lancar. Pergerakan tanpa bola para pemain dinilai masih minim.

“Jelas, permainan timnas Vietnam belum berjalan lancar,” kata Anh Tu, dilansir dari Soha, Rabu (18/12/2024).

“Para pemain jarang melakukan kombinasi umpan cepat dan pergerakan tanpa bola juga belum maksimal,” sambungnya.

Anh Tu menyimpulkan bahwa permainan Vietnam sama sekali belum memuaskan. Walaupun dirinya cukup senang karena The Golden Star Warriors mampu membungkam Timnas Indonesia.