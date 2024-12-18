Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Fans Timnas Indonesia Jangan Sedih, Kekalahan dari Vietnam Justru Perlihatkan Banyak Sisi Positif

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |02:04 WIB
Fans Timnas Indonesia Jangan Sedih, Kekalahan dari Vietnam Justru Perlihatkan Banyak Sisi Positif
Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Pengamat sepakbola Tanah Air, Mohamad Kusnaeni menilai kekalahan Timnas Indonesia dari Vietnam di Piala AFF 2024 justru memperlihatkan banyak sisi positif. Dimulai dari skuad Garuda Muda yang mampu merepotkan Vietnam, sampai memperlihatkan moral dan mentalitas yang layak diacungi jempol.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia tumbang 0-1 dari Vietnam pada matchday ketiga Grup B Piala AFF 2024. Kekalahan itu diderita di markas The Golden Star Warriors, yakni di Viet Tri Stadium pada Minggu 15 Desember 2024 lalu.

Kusnaeni mengaku tidak terlalu kecewa dengan hasil tersebut. Sebab, para pemain muda telah menunjukkan penampilan maksimalnya karena terbukti Vietnam baru bisa menjebol gawang Cahya Supriadi di menit ke-77 lewat gol Nguyen Quang Hai.

“Meskipun kalah, hasil pertandingan lawan Vietnam tidak terlalu mengecewakan. Timnas Indonesia sudah memberikan perlawanan yang sangat menyulitkan tuan rumah Vietnam,” kata Kusnaeni kepada Okezone, Rabu (18/12/2024).

Timnas Indonesia vs Vietnam

Dia mengatakan perbedaan kualitas dari kedua tim sangat terlihat jelas. Timnas Indonesia yang menurunkan skuad muda kalah pengalaman dari Vietnam yang menurunkan skuad dengan dihuni pemain-pemain senior.

“Perbedaan pengalaman dan kualitas pemain memang sangat terlihat. Itulah faktor pembeda di antara kedua tim,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
