Hasil Timnas Kamboja vs Timor Leste di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Menang 2-1, Angkor Warriors Depak Malaysia dari Posisi 3 di Klasemen!

HASIL Timnas Kamboja vs Timor Leste di Piala AFF 2024 atau ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan diulas Okezone. Angkor Warriors -julukan Timnas Kamboja- yang sukses menang 2-1 kini naik ke urutan ketiga di klasemen sementara Grup A.

Ya, hasil manis diraih Timnas Kamboja saat melawan Timor Leste di Phnom Penh Olympic Stadium, Selasa (17/12/2024) sore WIB. Laga lanjutan Grup A Piala AFF 2024 itu dimenangkan dengan skor 2-1 berkat gol Sor Rotana (42’) dan Hav Soknet (79’).

Kemenangan ini membuat Kamboja naik ke posisi tiga klasemen sementara Grup A dengan mengemas empat poin. Mereka terpaut dua angka dari Thailand yang saat ini sedang tertinggal dari Singapura.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain di hadapan publiknya sendiri, Kamboja tampil agresif sejak awal. Akan tetapi, mereka masih cukup kesulitan untuk menjebol pertahanan tim tamu. Sebab, lini pertahanan Timor Leste cukup solid.

Secara mengejutkan, Timor Leste sukses mencetak gol keunggulannya di menit ke-22 lewat tendangan Joao Pedro. Amgkor Warriors -julukan Timnas Kamboja- mencoba untuk merespons gol tersebut. Akan tetapi, Kamboja terlihat masih cukup kesulitan untuk bisa cetak gol penyama kedudukan.

Sampai akhirnya, mereka baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-42 lewat gol Sor Rotana. Hasilnya, kedua tim bermain imbang 1-1 untuk sementara di babak pertama.