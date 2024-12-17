Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Kamboja vs Timor Leste di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Menang 2-1, Angkor Warriors Depak Malaysia dari Posisi 3 di Klasemen!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |20:01 WIB
Hasil Timnas Kamboja vs Timor Leste di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Menang 2-1, Angkor Warriors Depak Malaysia dari Posisi 3 di Klasemen!
Laga Timnas Kamboja vs Timnas Timor Leste. (Foto: Instagram/@ffc_official_ig)
A
A
A

HASIL Timnas Kamboja vs Timor Leste di Piala AFF 2024 atau ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan diulas Okezone. Angkor Warriors -julukan Timnas Kamboja- yang sukses menang 2-1 kini naik ke urutan ketiga di klasemen sementara Grup A.

Ya, hasil manis diraih Timnas Kamboja saat melawan Timor Leste di Phnom Penh Olympic Stadium, Selasa (17/12/2024) sore WIB. Laga lanjutan Grup A Piala AFF 2024 itu dimenangkan dengan skor 2-1 berkat gol Sor Rotana (42’) dan Hav Soknet (79’).

Timnas Kamboja vs Timnas Timor Leste

Kemenangan ini membuat Kamboja naik ke posisi tiga klasemen sementara Grup A dengan mengemas empat poin. Mereka terpaut dua angka dari Thailand yang saat ini sedang tertinggal dari Singapura.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain di hadapan publiknya sendiri, Kamboja tampil agresif sejak awal. Akan tetapi, mereka masih cukup kesulitan untuk menjebol pertahanan tim tamu. Sebab, lini pertahanan Timor Leste cukup solid.

Secara mengejutkan, Timor Leste sukses mencetak gol keunggulannya di menit ke-22 lewat tendangan Joao Pedro. Amgkor Warriors -julukan Timnas Kamboja- mencoba untuk merespons gol tersebut. Akan tetapi, Kamboja terlihat masih cukup kesulitan untuk bisa cetak gol penyama kedudukan.

Sampai akhirnya, mereka baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-42 lewat gol Sor Rotana. Hasilnya, kedua tim bermain imbang 1-1 untuk sementara di babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/11/1659665/piala-aff-u16-2025-kemenangan-timnas-futsal-indonesia-u16-sirna-di-menit-akhir-who.webp
Piala AFF U-16 2025: Kemenangan Timnas Futsal Indonesia U-16 Sirna di Menit Akhir
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/24/niclas_fullkurg.jpg
Niclas Fullkrug Kenakan Nomor Punggung Terkutuk di AC Milan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement