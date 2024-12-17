Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Rivaldo Pakpahan, Pemain Borneo FC yang Berkarier dari Liga 3 Kini Masuk Skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |04:00 WIB
Pemain Timnas Indonesia, Rivaldo Pakpahan. (Foto: PSSI)
Pemain Timnas Indonesia, Rivaldo Pakpahan. (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH Rivaldo Pakpahan, pemain Borneo FC yang dulu hanya berkarier di Liga 3, kini masuk skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Bahkan, ia baru saja merasakan debutnya bersama skuad Garuda.

Rivaldo Pakpahan menjadi sorotan pertama kali saat dirinya dipanggil ke pemusatan latihan (TC) jelang Piala AFF 2024. Hebatnya, ia mampu bertahan dan masuk ke dalam jajaran skuad yang dibawa oleh Shin Tae-yong ke ajang yang kini disebut Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 tersebu.

Tidak bermain di dua lag awal menghadapi Myanmar dan Laos, Rivaldo mengejutkan publik dengan hadir mendampingi Shin Tae-yong di konferensi pers jelang laga melawan Vietnam.

Benar saja, di laga ketiga menghadapi Vietnam yang digelar di Viet Tri Stadium, Vietnam, Minggu (15/12/2024) malam WIB, Rivaldo Pakpahan turun sebagai starter menggantikan Marselino Ferdinan yang absen karena akumulasi kartu.

Penampilannya di sepanjang laga pun cukup baik. Sayang, debutnya bersama Timnas Indonesia harus berakhir dengan sangat singkat. Sebab, gelandang asal Borneo FC ini ditarik keluar oleh Shin Tae-yong di menit ke-39 dan digantikan oleh Rafael Struick karena cedera.

Rivaldo Pakpahan

Masyarakat Indonesia tentu masih sangat asing dengan sosok Rivaldo Pakpahan. Sebab, Piala AFF 2024 ini memang turnamen pertamanya bersama Timnas Indonesia.

Ia bahkan belum pernah sekalipun merasakan bertanding mengenakan jersey merah putih di timnas kelompok umur manapun. Oleh sebab itu, wajar saja banyak yang belum mengenal dirinya.

Terlebih, sekitar dua tahun lalu Rivaldo bukanlah siapa-siapa. Ia bahkan masih bermain di Liga 3, atau kompetisi resmi dengan kasta terbawah di Liga Indonesia dengan memperkuat tim Serpong City FC sebagai pemain pinjaman dari Borneo FC U18.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
