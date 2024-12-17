Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Filip Nguyen Ungkap Alasan Kemenangan Vietnam atas Timnas Indonesia Jadi Laga yang Akan Selalu Dikenang

Filip Nguyen Ungkap Alasan Kemenangan Vietnam atas Timnas Indonesia Jadi Laga yang Akan Selalu Dikenang
Kiper Timnas Vietnam, Filip Nguyen. (Foto: Instagram/filipng1)
VIET TRI - Bagi kiper Vietnam, Filip Nguyen, kemenangan 1-0 yang diraih timnya atas Timnas Indonesia di matchday ketiga Grup B Piala AFF 2024 menjadi laga yang berarti dan akan selalu dikenang. Sebab itu adalah kemenangan dan cleansheet pertama Filip Nguyen selama menjadi kiper Timnas Vietnam.

Tercatat, Filip Nguyen sudah tampil di sembilan pertandingan bersama Vietnam. Namun, baru saat melawan Timnas Indonesia kemarin, kiper kelahiran Republik Ceko itu merasakan kemenangan.

Filip Nguyen tampil sebagai starter saat Vietnam menang tipis 1-0 saat menjamu Timnas Indonesia di Viet Tri Stadium pada Minggu (15/12/2024) malam WIB. Gol kemenangan itu dicetak lewat tendangan Nguyen Quang Hai di menit ke-77.

Kemenangan itu membuat Filip Nguyen sangat bahagia. Selain karena mencatatkan clean sheet, ini menjadi kemenangan perdananya selama membela Vietnam.

Filip Nguyen

“Rasanya sangat bahagia bisa meraih kemenangan bersama Timnas Vietnam,” kata Filip Nguyen, dinukil dari The Thao 247, Selasa (17/12/2024).

“Ini adalah kemenangan pertama saya. Tapi yang lebih penting adalah 3 poin ini memiliki arti besar untuk seluruh tim,” terangnya.

Terlebih, kemenangan tersebut membuat Vietnam kini memuncaki klasemen sementara Grup B dengan raihan enam poin. Filip Nguyen pun semakin yakin akan potensi The Golden Star Warriors untuk bisa keluar sebagai juara Piala AFF 2024.

