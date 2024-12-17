Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

2 Kelompok Suporter Bentrok Usai Laga Persik Kediri vs Arema FC di Perbatasan Wilayah, Suasana Mencekam!

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |11:43 WIB
2 Kelompok Suporter Bentrok Usai Laga Persik Kediri vs Arema FC di Perbatasan Wilayah, Suasana Mencekam!
Dua kelompok suporter bentrok usai laga Persik Kediri vs Arema FC (Foto: MPI/Avirista Midaada)
A
A
A

KEDIRI – Dua kelompok suporter bentrok usai laga Persik Kediri vs Arema FC di Liga 1 2024-2025, Senin 16 Desember sekira pukul 20.00 WIB Insiden itu pecah di perbatasan antara wilayah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Kediri di Jawa Timur.

Dari informasi yang dihimpun, kerusuhan terjadi di Desa Sukosari, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, dan Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan, yang masuk wilayah Kabupaten Kediri. Bentrok dua kelompok suporter di perbatasan begitu mencekam.

Bentrokan suporter terjadi usai laga Persik Kediri vs Arema FC (Foto: MPI/Avirista Midaada)

Insiden itu menyebabkan akses jalan nasional yang menghubungkan antara Kabupaten Malang dan Kediri sempat ditutup sementara waktu. Beberapa warga yang akan melintas langsung diminta oleh kepolisian dan warga sekitar untuk putar balik.

Pengendara terpaksa mencari jalan desa untuk menuju kawasan Kandangan, Kabupaten Kediri, dari Malang mau pun sebaliknya. Hal itu mesti dilakukan demi keselamatan.

Massa oknum Persikmania berkumpul di sekitar SPBU Kandangan, sedangkan oknum Aremania berkumpul di sekitar Patung Singa, Kasembon. Kedua kelompok saling lempar batu dan beberapa benda di perbatasan. Situasi kian memanas jelang tengah malam.

Kapolsek Kasembon AKP Ma'ruf membenarkan informasi adanya kerusuhan tersebut. Kejadian ini berawal darı ratusan oknum Aremania yang berkumpul di perbatasan, tepatnya di Patung Singa, di Desa Sukosari.

Halaman:
1 2
      
