Jelang Vietnam vs Timnas Indonesia di AMEC 2024: Tiket Resmi Ludes, Penonton Serbu Calo!

PHU THO – Antusiasme tinggi ditunjukkan penonton jelang laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (AMEC 2024). Tiket resmi pertandingan itu sudah ludes sehingga calo pun diburu!

Laga big match di Grup B Piala AMEC 2024 atau turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu menyedot perhatian para penggemar sepakbola. Tiket yang dijual secara online sudah habis terjual beberapa hari lalu.

Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) masih menyediakan 3000 tiket yang bisa dibeli secara langsung di stadion. Menurut laporan The Thao 247 yang dilansir pada Minggu (15/12/2024), tiket offline itu ludes dibeli oleh para fans yang mengantri panjang sejak pagi hari.

Pada pertandingan kontra Indonesia ini, VFF menjual tiket dengan tiga kategori harga. Yang paling murah untuk satu tiketnya adalah 100 ribu Dong (Rp63 ribu), kemudian 200 ribu Dong (Rp126 ribu) dan yang termahal adalah 300 ribu Dong (Rp189 ribu).

Lebih lanjut, The Thao melaporkan masih banyak fans yang ingin menyaksikan laga antara Vietnam kontra Skuad Garuda langsung di stadion. Namun, mereka tak bisa membeli tiket karena sekarang tiket yang tersisa hanya yang dijual secara ilegal.

Menurut pengamatan The Thao, harga tiket yang dijual secara ilegal itu dibanderol dengan harga nyaris tiga kali lipat lebih mahal dari harga aslinya. Tiket termahal yang dijual dengan harga 600 ribu Dong (Rp378 ribu) per lembar, dipatok dengan harga 1,6-1,8 juta Dong (Rp1 juta-1,13 juta) per lembar.