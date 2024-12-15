Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Vietnam vs Timnas Indonesia di AMEC 2024: Tiket Resmi Ludes, Penonton Serbu Calo!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |15:31 WIB
Jelang Vietnam vs Timnas Indonesia di AMEC 2024: Tiket Resmi Ludes, Penonton Serbu Calo!
Tiket resmi laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 sudah ludes (Foto: PSSI)
A
A
A

PHU THO – Antusiasme tinggi ditunjukkan penonton jelang laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (AMEC 2024). Tiket resmi pertandingan itu sudah ludes sehingga calo pun diburu!

Laga big match di Grup B Piala AMEC 2024 atau turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu menyedot perhatian para penggemar sepakbola. Tiket yang dijual secara online sudah habis terjual beberapa hari lalu.

Timnas Indonesia

Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) masih menyediakan 3000 tiket yang bisa dibeli secara langsung di stadion. Menurut laporan The Thao 247 yang dilansir pada Minggu (15/12/2024), tiket offline itu ludes dibeli oleh para fans yang mengantri panjang sejak pagi hari.

Pada pertandingan kontra Indonesia ini, VFF menjual tiket dengan tiga kategori harga. Yang paling murah untuk satu tiketnya adalah 100 ribu Dong (Rp63 ribu), kemudian 200 ribu Dong (Rp126 ribu) dan yang termahal adalah 300 ribu Dong (Rp189 ribu).

Lebih lanjut, The Thao melaporkan masih banyak fans yang ingin menyaksikan laga antara Vietnam kontra Skuad Garuda langsung di stadion. Namun, mereka tak bisa membeli tiket karena sekarang tiket yang tersisa hanya yang dijual secara ilegal.

Menurut pengamatan The Thao, harga tiket yang dijual secara ilegal itu dibanderol dengan harga nyaris tiga kali lipat lebih mahal dari harga aslinya. Tiket termahal yang dijual dengan harga 600 ribu Dong (Rp378 ribu) per lembar, dipatok dengan harga 1,6-1,8 juta Dong (Rp1 juta-1,13 juta) per lembar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/51/1658423/daftar-29-atlet-andalan-kabupaten-bekasi-yang-berlaga-di-sea-games-2025-hiq.webp
Daftar 29 Atlet Andalan Kabupaten Bekasi yang Berlaga di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/21/alexander_isak.jpg
Alexander Isak Jadi Tumbal Kemenangan Liverpool atas Tottenham
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement