Hasil Timnas Thailand vs Malaysia di Piala AFF 2024: Gajah Perang Permalukan Harimau Malaya 1-0

BANGKOK - Tim Nasional (Timnas) Thailand berhasil permalukan Malaysia di matchday ketiga Grup A Piala AFF 2024, pada Sabtu (14/12/2024) malam WIB. Sempat mendapatkan perlawanan yang ketat di babak pertama, tim berjuluk Gajah Perang itu akhirnya menang juga dengan skor 1-0 atas Malaysia.

Bermain di Stadion Nasional Rajamangala, Bangkot, Thailand, tim tuan rumah menang berkat gol dari Patrik Gustavsson di menit 57. Dengan kemenangan itu, Thailand kini kembali ke puncak klasemen Grup A dengan 6 poin, sementara Malaysia di peringkat ketiga dengan 4 angka.

Jalannya Pertandingan