HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Thailand vs Malaysia di Piala AFF 2024: Gajah Perang Permalukan Harimau Malaya 1-0

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |22:05 WIB
BANGKOK - Tim Nasional (Timnas) Thailand berhasil permalukan Malaysia di matchday ketiga Grup A Piala AFF 2024, pada Sabtu (14/12/2024) malam WIB. Sempat mendapatkan perlawanan yang ketat di babak pertama, tim berjuluk Gajah Perang itu akhirnya menang juga dengan skor 1-0 atas Malaysia.

Bermain di Stadion Nasional Rajamangala, Bangkot, Thailand, tim tuan rumah menang berkat gol dari Patrik Gustavsson di menit 57. Dengan kemenangan itu, Thailand kini kembali ke puncak klasemen Grup A dengan 6 poin, sementara Malaysia di peringkat ketiga dengan 4 angka.

Jalannya Pertandingan

Timnas Thailand tampil dominan pada awal babak pertama. Tim tuan rumah mengandalkan serangan cepat dengan umpan-umpan berbahaya ke pertahanan Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia.

Namun, Timnas Malaysia bermain dengan sabar dan menunggu momentum untuk menyerang balik. Terpantau, serangan Timnas Malaysia lebih efektif untuk mendobrak pertahanan Thailand.

Timnas Thailand vs Malaysia (instagram/changsuek)

Kedua tim masih mencari cara untuk mencetak gol hingga memasuki pertengahan pertandingan. Timnas Thailand yang lebih dominan kesulitan untuk menemukan tembakkan tepat sasaran.

 ada akhirnya, babak pertama selesai dengan situasi imbang tanpa gol. Berlanjut pada babak kedua, Timnas Malaysia mencoba inisiasi serangan lebih dulu. Namun, Timnas Thailand berhasil mematahkan itu

