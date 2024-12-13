Shin Tae-yong Kesal dan Malu Timnas Indonesia Ditahan Laos di Piala AFF 2024, Sampai Minta Maaf ke Pencinta Sepakbola Tanah Air!

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kesal dan malu timnya ditahan Laos 3-3 di Piala AFF 2024. Ia bahkan meminta maaf kepara para pencinta sepakbola Tanah Air, khususnya suporter yang hadir di Stadion Manahan Solo.

Semalam, Timnas Indonesia menjamu Laos di matchday kedua Grup B Piala AFF 2024. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia sempat dua kali tertinggal, tepatnya 0-1 dan 1-2.

(Muhammad Ferarri cetak dua gol bagi Timnas Indonesia ke gawang Laos. (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Mampu bangkit dan berbalik unggul 3-2 di menit 72, kelengahan di barisan pertahanan Timnas Indonesia dimanfaatkan Laos di menit 77. Alhasil, skor sama kuat 3-3.

“Saya pikir kedua tim, Indonesia maupun Laos, telah bekerja keras yang seharusnya mereka tunjukkan,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers kelar laga Timnas Indonesia vs laos.

“Namun, kami membuat banyak sekali kesalahan perihal umpan. Jadi saya sangat menyesal dan malu karena kesalahan yang kami buat,” lanjut pelatih 54 tahun ini.

Shin Tae-yong merasa bersalah karena gagal memberikan poin penuh pada laga kandang Timnas Indonesia. Ia menyampaikan permohonan maafnya kepada para suporter, terkhusus yang sudah menyaksikan langsung ke Stadion Manahan.