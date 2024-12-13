Bali United vs Persija Jakarta, Gustavo Almeida: Harus 3 Poin!

Para pemain Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)

BOGOR – Penyerang Persija Jakarta, Gustavo Almeida, tatap optimis laga kontra Bali United dalam pekan ke-15 Liga 1 2024-2025. Dia memastikan tiga poin jadi target timnya dalam laga itu.

Apalagi, Persija baru saja mendapat hasil kurang memuaskan. Menjamu Borneo FC di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat pada Selasa 10 Desember 2024, Persija ditahan 1-1.

Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- yang bermain dengan 10 orang sejak menit ke-37 sempat unggul lebih dulu lewat gol Gustavo Almeida (86’). Namun, Borneo FC yang melancarkan serangan masif berhasil mencetak gol penyeimbang lewat sontekan Habibi Jusuf (90+9’).

Hasil ini memupus harapan Persija Jakarta untuk pulang dengan tiga poin. Walau demikian, Gustavo mengapresiasi tinggi kerja keras rekan setimnya dalam pertandingan tersebut.

Gustavo mengakui, laga tersebut sangat sulit bagi Macan Kemayoran. Pasalnya, timnya hanya bermain dengan 10 orang sejak akhir babak pertama.