HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Persib Bandung Istirahatkan Dimas Drajad 2 Pekan

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |01:15 WIB
Penyebab Persib Bandung Istirahatkan Dimas Drajad 2 Pekan
Dimas Drajad kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
PERSIB Bandung bakal istirahatkan Dimas Drajad 2 pekan. Penyebabnya pun terungkap. Pemain bernomor punggung 9 itu diistirahatkan karena mengalami cedera.

Dimas Drajad didera cedera saat dipercaya bermain melawan PSS Sleman, Senin 9 Desember 2024. Imbasnya, ia hanya bermain sekira 6 menit pada laga itu.

Dimas Drajad

Saat itu, Dimas Drajad dipercaya bermain sebagai pemain pengganti dengan masuk pada menit 65 menggantikan Beckham Putra. Namun pada menit ke-71, ia langsung digantikan kembali oleh Ryan Kurnia karena mengerang kesakitan.

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengatakan Dimas Drajad mengalami kendala di bagian engkel kaki kirinya. Bahkan, sempat terjadi pembengkakan.

“Bengkaknya sudah mereda, tapi saya rasa ini tidak begitu buruk,” kata Bojan Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu 11 Desember 2024.

Meski demikian, pelatih asal Kroasia ini perlu melakukan pemeriksaan melalui x-ray untuk mengetahui kondisi yang dialami pada engkel kaki kiri Dimas Drajad tersebut. Terutama untuk memastikan tidak terjadi fraktur atau patah tulang.

“Tapi saya yakin dia setidaknya harus absen selama dua pekan,” tegas Bojan Hodak.

