Muhammad Ferarri Ungkap Alasan Timnas Indonesia Gagal Kalahkan Laos di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

SOLO - Bek Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Muhammad Ferarri bersinar saat melawan Laos usai sukses mencetak dua gol dalam laga yang berkesudahan 3-3 tersebut. Namun, Ferarri tetap tidak puas karena Timnas Indonesia gagal memetik poin penting di matchday kedua Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 tersebut.

Menurut Ferarri, Timnas Indonesia ditahan imbang Laos 3-3 karena banyak kekurangan yang terlihat jelas dari permainan timnya. Alhasil, laga yang digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Kamis (12/12/2024) malam WIB itu skuad Garuda kesulitan untuk mengalahkan Laos.

Dalam pertandingan itu, saling balas gol terjadi sejak awal babak pertama. Skuad Garuda yang tertinggal lebih dulu lewat gol Phousomboun Panyavong (9') kemudian membalas via Kadek Arel (12').

Timnas Indonesia kemudian kembali tertinggal ketika Phathana Phommathep (13') mencetak gol balasan cepat. Lima menit berselang, Muhammad Ferarri (18') membuat kedudukan kembali sama kuat.

Babak pertama selesai, Skuad Garuda harus kehilangan Marselino Ferdinan karena terkena kartu kuning kedua pada menit ke-68. Namun, pasukan Shin Tae-yong mampu mencetak gol ketiga lewat Muhammad Ferarri (72').

Unggul jumlah pemain, Timnas Laos berhasil membalas. Adalah Peter Phanthavong (77') yang berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Hingga wasit meniup peluit panjang, tak ada gol tambahan tercipta.