Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Ditahan Laos 3-3 di Piala AFF 2024: Merosot Tajam?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |22:04 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Ditahan Laos 3-3 di Piala AFF 2024: Merosot Tajam?
Timnas Indonesia ditahan Laos 2-2 di Piala AFF 2204. (Foto: X/@TimnasIndonesia)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia setelah imbang 3-3 atas Laos di matchday ketiga Grup B Piala AFF 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia baru saja menjalani laga menegangkan kontra Laos di Stadion Manahan Solo, Kamis (12/12/2024) malam WIB.

Dibilang menegangkan karena Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong dua kali tertinggal dari Laos. Di menit sembilan, Laos membuka keunggulan via aksi individu Phousomboun Panyavong.

Muhammad Ferarri cetak 2 gol di laga Timnas Indonesia vs Laos. (Foto: X/@TimnasIndonesia)

(Muhammad Ferarri cetak 2 gol di laga Timnas Indonesia vs Laos. (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Berselang tiga menit, Timnas Indonesia menyamakan kedudukan kali ini lewat sepakan keras Kadek Arel dari dalam kotak penalti. Sayangnya, berselang satu menit Laos kembali unggul 2-1, kali ini lewat Phathana Phommathep.

Beruntung di menit 18, Timnas Indonesia lagi-lagi menyamakan kedudukan, kali ini lewat sundulan Muhammad Ferarri memanfaatkan umpan lemparan ke dalam Pratama Arhan. Skor 2-2 bertahan hingga babak pertama usai.

Di babak kedua, Timnas Indonesia lebih mendominasi pertandingan. Namun, permainan grasak-grusuk yang ditunjukkan Marselino Ferdinan membuatnya mendapatkan kartu merah di menit 69.

Marselino Ferdinan menerima kartu kuning kedua setelah menekel dengan keras pemain nomor 10 Timnas Laos, Phathana Phommathep. Tiga menit setelah Marselino Ferdinan menerima kartu merah, Timnas Indonesia justru berbalik unggul 3-2.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190776/st_kitts_and_nevis-asdX_large.jpg
BREAKING NEWS: Timnas Indonesia Tantang Negara Keith Kayamba Gumbs di FIFA Series 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190762/pengamat_sepakbola_menilai_giovanni_van_bronckhorst_lebih_ideal_sebagai_pelatih_timnas_indonesia-aJIn_large.jpg
Ketimbang John Herdman, Pengamat Nilai Giovanni van Bronckhorst Lebih Ideal Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190688/maarten_paes-82Pv_large.jpg
Segini Harga Pasaran Terbaru Maarten Paes yang Dikabarkan Akan Gabung Persib Bandung Musim 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190627/john_herdman_menolak_gagal_jika_melatih_timnas_indonesia_fifacom-CLjx_large.jpg
Kisah Pelatih asal Inggris Bikin Ranking FIFA Timnas Indonesia Turun 58 Peringkat, John Herdman Menolak Gagal?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/11/1657623/semangat-pantang-menyerah-timnas-futsal-putri-indonesia-raih-medali-perak-di-final-sea-games-2025-mvw.webp
Semangat Pantang Menyerah, Timnas Futsal Putri Indonesia Raih Medali Perak di Final SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/17/giovanni_van_bronckhorst_dan_john_herdman_disebut.jpg
Giovanni van Bronckhorst Lebih Cocok Latih Timnas Indonesia Ketimbang John Herdman, Ini Alasannya!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement