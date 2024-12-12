Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Ditahan Laos 3-3 di Piala AFF 2024: Merosot Tajam?

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia setelah imbang 3-3 atas Laos di matchday ketiga Grup B Piala AFF 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia baru saja menjalani laga menegangkan kontra Laos di Stadion Manahan Solo, Kamis (12/12/2024) malam WIB.

Dibilang menegangkan karena Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong dua kali tertinggal dari Laos. Di menit sembilan, Laos membuka keunggulan via aksi individu Phousomboun Panyavong.

(Muhammad Ferarri cetak 2 gol di laga Timnas Indonesia vs Laos. (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Berselang tiga menit, Timnas Indonesia menyamakan kedudukan kali ini lewat sepakan keras Kadek Arel dari dalam kotak penalti. Sayangnya, berselang satu menit Laos kembali unggul 2-1, kali ini lewat Phathana Phommathep.

Beruntung di menit 18, Timnas Indonesia lagi-lagi menyamakan kedudukan, kali ini lewat sundulan Muhammad Ferarri memanfaatkan umpan lemparan ke dalam Pratama Arhan. Skor 2-2 bertahan hingga babak pertama usai.

Di babak kedua, Timnas Indonesia lebih mendominasi pertandingan. Namun, permainan grasak-grusuk yang ditunjukkan Marselino Ferdinan membuatnya mendapatkan kartu merah di menit 69.

Marselino Ferdinan menerima kartu kuning kedua setelah menekel dengan keras pemain nomor 10 Timnas Laos, Phathana Phommathep. Tiga menit setelah Marselino Ferdinan menerima kartu merah, Timnas Indonesia justru berbalik unggul 3-2.