HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia vs Laos: Lemparan Pratama Arhan Disundul Muhammad Ferarri, Skor Jadi 2-2

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |20:23 WIB
Hasil Timnas Indonesia vs Laos: Lemparan Pratama Arhan Disundul Muhammad Ferarri, Skor Jadi 2-2
Pratama Arhan beri assist terhadap gol Muhammad Ferarri di laga Timnas Indonesia vs Laos. (Foto: Instagram/pratamaarhan8)
A
A
A

SOLO – Tim Nasional (Timnas) Indonesia berhasil menyamakan skor menjadi 2-2 berkat gol Muhamma Ferarri ke gawang Laos di awal babak pertama pada matchday kedua Grup B Piala ASEAN Mitsubihi Electric Cup 2024, pada Kamis (12/12/2024) malam WIB. Gol Ferarri itu pun tercipta pada menit ke-18 berkat assist Pratams Arhan.

Ya, Arhan kembali berkontribusi berkat lemparan ke dalamnya yang sangat jauh. Ferarri yang menunggu di mulut gawang pun sukses meneruskan umpan tersebut ke gawang Laos.

Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

Berikut Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Laos di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024:

Timnas Indonesia XI (3-4-3): Daffa Fasya; Muhammad Ferarri, Kadek Arel, Kakang Rudianto; Pratama Arhan, Rayhan Hannan, Arkhan Fikri, Dony Tri Pamungkas; Hokky Caraka, Rafael Struick, Marselino Ferdinan.

Cadangan: Cahya Supriadi, Alfriyanto Nico Saputro, Sulthan Zaky Pramana, Ronaldo Kwateh, Asnawi Mangkualam Bahar, Zanadin Fariz, Victor Benjamin Dethan, Achmad Maulana Syarif, Arkhan Kaka Putra Purwanto, Robi Darwis, Mikael Alfredo Tata, Erlangga Setyo Dwi Saputra.

Pelatih: Shin Tae-yong.

(Rivan Nasri Rachman)

      
