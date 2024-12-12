Hasil Timnas Indonesia vs Laos: Sengit, Garuda Tertinggal 1-2

SOLO - Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs Laos berlangsung sengit di awal babak pertama pada matchday kedua Grup B Piala ASEAN Mitsubihi Electric Cup 2024, pada Kamis (12/12/2024) malam WIB. Terbukti hingga laga memasuki menit ke-12, skor sudah tertinggal 1-2.

Awalnya Garuda tertinggal gara-gara gol, Phousomboun Panyavong di menit kesembilan. Namun, Kadek Arel dengan cepat membalasnya di menit ke-11.

Kendati demikian, lini pertahanan Timnas Indonesia begitu rapuh. Tak ayal Laos kembali mencetak gol di menit ke-13 lewat Phathana Phommathep.

Berikut Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Laos di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024:

Timnas Indonesia XI (3-4-3): Daffa Fasya; Muhammad Ferarri, Kadek Arel, Kakang Rudianto; Pratama Arhan, Rayhan Hannan, Arkhan Fikri, Dony Tri Pamungkas; Hokky Caraka, Rafael Struick, Marselino Ferdinan.

Cadangan: Cahya Supriadi, Alfriyanto Nico Saputro, Sulthan Zaky Pramana, Ronaldo Kwateh, Asnawi Mangkualam Bahar, Zanadin Fariz, Victor Benjamin Dethan, Achmad Maulana Syarif, Arkhan Kaka Putra Purwanto, Robi Darwis, Mikael Alfredo Tata, Erlangga Setyo Dwi Saputra.

Pelatih: Shin Tae-yong.

(Rivan Nasri Rachman)