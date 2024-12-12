Malaysia Jadi Bahan Ejekan Suporter Asia Tenggara Usai Susah Payah Kalahkan Timor Leste di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Timnas Malaysia jadi bahan ejekan suporter Asia Tenggara usai susah payah kalahkan Timnas Timor Leste (Foto: X/@FAM_Malaysia)

MALAYSIA jadi bahan ejekan suporter Asia Tenggara usai susah payah kalahkan Timor Leste di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebab, kekuatan lawan jauh di bawah mereka.

Bertanding di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, Rabu 11 Desember 2024 malam, skuad Harimau Malaya memang sukses memenangkan laga dengan skor 3-2. Namun skor akhir dan jalannya pertandingan tidak menggambarkan bagaimana kekuatan Malaysia yang disombongkan.

Timnas Malaysia unggul lebih dahulu melalui gol Syafiq Ahmad di menit ke-37. Namun di masa injury time babak pertama, Timnas Timor Leste sukses membalikan keadaan setelah Olagar Xavier dan Joao Pedro menyarangkan bola ke gawang Malaysia. Skor 1-2 pun bertahan hingga jeda.

Memasuki babak kedua, Malaysia kesulitan untuk menjebol kembali gawang Timor Leste. Beruntungnya, Paulo Jose mencetak brace yang membuat tuan rumah kembali unggul 3-2 dan menyudahi laga dengan kemenangan.

Dengan kemenangan ini, Timnas Malaysia naik ke posisi teratas Grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau turnamen yang dulu bernama Piala AFF dengan raihan empat poin. Mereka menggeser Timnas Thailand sementara yang baru akan bertanding akhir pekan nanti.

Meski berhasil menang, namun penampilan Timnas Malaysia yang buruk di laga itu menjadi bahan olok-olokan netizen di Asia Tenggara. Para netizen dari Thailand, Indonesia, hingga bahkan Negeri Jiran sendiri membuat olok-olokan untuk tim nasionalnya.

Bagaimana tidak, penampilan Malaysia di dua laga awal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sangat tidak meyakinkan. Sebelum susah payah menang lawan Timor Leste, anak asuh Pau Marti juga hanya mampu bermain 2-2 dengan Timnas Kamboja.

Padahal, di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 ini pelatih mempersiapkan skuad yang cukup mewah. Ia bahkan menyertakan beberapa pemain naturalisasi termasuk Fergus Tierney dan Paulo Jose.

"Seru juga ternyata nonton kecamatan malaysia vs kecamatan timor leste," tulis @aadambrian.