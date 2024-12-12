Malam Ini! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024, Klik di Sini

Link live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Laos di Piala AFF 2024 bisa diklik di sini (Foto: PSSI)

SOLO – Malam ini! Link live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Laos di Piala AFF 2024, bisa klik di sini.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Laos akan berlangsung di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/12/2024) pukul 20.00 WIB. Ini merupakan matchday dua Grup B turnamen yang kini bernama ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Di laga pertama, Timnas Indonesia hanya mampu menang 1-0 atas Timnas Myanmar. Untungnya partai tersebut berlangsung di Stadion Thuwunna, Yangon, Senin 9 Desember 2024 malam WIB.

Bukan skor akhir yang jadi perhatian pencinta sepakbola melainkan gaya permainan Timnas Indonesia. Sebab, penampilannya dinilai jauh berbeda ketimbang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Memang, Shin mengandalkan mayoritas pemain berusia di bawah 22 tahun pada Piala AFF 2024. Maka dari itu, penampilan Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan jadi jauh berbeda.

Ditambah lagi, laga pertama dimainkan di kandang lawan. Pemain-pemain muda yang belum terbiasa tampil di pertandingan internasional seperti demam panggung.