HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Prediksi Indonesia Bakal Jadi Tuan Rumah Piala Asia 2031, Ini Alasan Kuatnya!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |11:37 WIB
Media Malaysia Prediksi Indonesia Bakal Jadi Tuan Rumah Piala Asia 2031, Ini Alasan Kuatnya!
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: Heru Haryono/Okezone)
A
A
A

MEDIA Malaysia, Makan Bola, prediksi Indonesia bakal jadi tuan rumah Piala Asia 2031. Penyebabnya pun terungkap, di mana Makan Bola punya alasan kuat.

Sebagaimana diketahui, pada Selasa, 10 Desember 2024, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan bahwa Indonesia akan mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Asia 2031. Jika terpilih, ini akan menjadi kali kedua Indonesia menyelenggarakan Piala Asia.

Timans Indonesia

Sebelumnya, Indonesia sudah pernah menjadi tuan rumah Piala Asia pada edisi 2007. Bahkan, kala Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, menghelat partai final yang dimenangkan Irak 1-0 atas Arab Saudi.

Namun, ketika itu, Indonesia tak sendirian menggelar Piala Asia 2007. Akan tetapi, Indonesia bekerja sama dengan tiga negara lain dari Asia Tenggara, yakni Malaysia, Vietnam dan Thailand.

Kini, Erick Thohir menginginkan hal yang berbeda. Dia bertekad membuat Indonesia menjadi tuan rumah tunggal pada Piala Asia 2031.

Media Malaysia, Makan Bola, pun memprediksi Indonesia punya peluang besar untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. ‘Indonesia Tertarik Menjadi Tuan Rumah Piala Asia 2031’ tulis media tersebut dalam salah satu artikelnya.

Halaman:
1 2
      
