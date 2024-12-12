Shin Tae-yong Dijamin Bahagia, Pelatih Laos Nyerah Duluan Sebelum Lawan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024

Shin Tae-yong dijamin bahagia karena Laos sudah menyerah duluan sebelum bertemu Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. (Foto: PSSI)

SHIN Tae-yong dijamin bahagia. Sebab, pelatih Timnas Laos Ha Hyeok-jun seakan sudah menyerah sebelum timnya bertemu Timnas Indonesia di matchday kedua Grup B Piala AFF 2024 yang dilangsungkan di Stadion Manahan Solo, Kamis (12/12/2024) pukul 20.00 WIB.

Meski mengaku akan memberikan yang terbaik, Ha Hyeok-jun blak-blakan para pemainnya takkan bisa bermain 90 menit di laga nanti malam.

(Timnas Laos dalam kondisi fisik yang terkuras jelang melawan Timnas Indonesia)

Sebab, para personel Timnas Laos baru saja bertanding di kandang sendiri pada Senin 9 Desember 2024. Berselang sehari atau pada Selasa 10 Desember 2024, mereka harus menjalani perjalanan panjang ke Indonesia yang menghabiskan waktu sekira 15 jam.

Karena itulah, Timnas Laos tidak melaksanakan official traning di Stadion Manahan Solo semalam. Apakah ini Pertanda Timnas Indonesia akan memenangkan pertandingan?

“Kami belum siap bermain 90 menit. Untuk pemulihan pemain, tepat setelah pertandingan terakhir kemarin, kami pulang pukul 6 sore dan tiba di hotel pukul 9 malam, pukul 6 pagi kita mulai perjalanan naik pesawat dan baru sampai pukul 9 malam (di Indonesia), jadi ini perjalanan 15 jam, jadi untuk bilang para pemain sudah pulih, sangat tidak mungkin,” kata Ha Hyeok-jun dalam konferensi pers di Solo, Rabu 11 Desember 2024.

“Tapi, kami tidak ingin bilang ini sebagai alasan. Kami siap untuk laga nanti dan akan mencoba yang terbaik,” lanjut pelatih yang mengidolai Shin Tae-yong tersebut.