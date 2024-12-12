5 Pemain Timnas Indonesia yang Wajib Dimainkan Lawan Laos di Piala AFF 2024, Nomor 1 Asnawi Mangkualam!

Lima pemain Timnas Indonesia ini wajib dimainkan lawan Laos (Foto: PSSI)

BERIKUT lima pemain Timnas Indonesia yang wajib dimainkan lawan Laos di Piala AFF 2024. Salah satunya jelas Asnawi Mangkualam.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Laos akan berlangsung di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/12/2024) pukul 20.00 WIB. Ini merupakan matchday dua Grup B turnamen yang kini bernama ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Lalu, siapa saja lima pemain Timnas Indonesia yang wajib dimainkan lawan Laos di Piala AFF 2024? Simak ulasan berikut ini.

5 Pemain Timnas Indonesia yang Wajib Dimainkan Lawan Laos di Piala AFF 2024

5. Cahya Supriadi





Kiper FC Bekasi City ini diandalkan Shin Tae-yong di laga pertama. Empat penyelamatan dilakukan Cahya sepanjang 90 menit.

Ketimbang dua penjaga gawang lain, eks Persija Jakarta ini punya pengalaman paling banya. Cahya jelas harus diturunkan lagi di laga kontra Laos.

4. Dony Tri Pamungkas





Pemain satu ini menjalani debutnya di Timnas Indonesia saat menghadapi Timnas Myanmar. Dony bahkan langsung dinobatkan sebagai pemain terbaik atau Man of The Match versi ASEAN United.

Bek Persija Jakarta ini mampu diturunkan di semua posisi di sebelah kiri. Dony wajib dimainkan pada laga kedua melawan Laos.