HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Laos: Timnas Indonesia di Bawah Shin Tae-yong Sangat Kuat!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |10:50 WIB
Pelatih Laos: Timnas Indonesia di Bawah Shin Tae-yong Sangat Kuat!
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SOLO – Pelatih Timnas Laos, Ha Hyeok-jun, mengakui kehebatan Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Meski begitu, Ha Hyeok-jun ogah gentar. Dia memastikan Timnas Laos siap untuk bertarung menghadapi Marselino Ferdinan dan kolega.

Ya, Laos akan bertandang ke Indonesia untuk melakoni pertandingan kedua Grup B Piala AFF 2024 atau ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada Kamis (12/12/2024) pukul 20.00 WIB.

Timnas Indonesia

Thim Xad -julukan Timnas Laos- datang dengan modal buruk ke Solo setelah dihajar 1-4 oleh Vietnam dalam laga pembuka. Sementara Skuad Garuda, walau tak membawa tim terbaiknya di Piala AFF 2024 ini, mampu menang tipis 1-0 di kandang Myanmar.

Di atas kertas, prestasi kedua tim terbilang jomplang, apalagi sejak Timnas Indonesia dinahkodai oleh Shin Tae-yong. Skuad Garuda sudah mentas di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, sedangkan Laos untuk bersaing di Asia Tenggara saja masih sulit.

Oleh karena itu, Ha Hyeok-jun tak memungkiri kualitas apik yang dimiliki Indonesia bersama Shin Tae-yong. Kendati demikian, dia tak gentar dan menegaskan bahwa Laos bakal bertarung dengan maksimal.

Halaman:
1 2
      
