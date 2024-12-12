Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |08:57 WIB
Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024
Marselino Ferdinan siap tempur di laga Timnas Indonesia vs Laos. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024 malam ini sudah dirilis. Laga yang digelar di Stadion Manahan Solo pada Kamis, (12/12/2024) pukul 20.00 WIB ini akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI dan GTV.

Timnas Indonesia dan Laos datang ke pertandingan nanti dalam kondisi mental yang berbeda. Skuad asuhan Shin Tae-yong yang bermodalkan pemain-pemain U-22 sanggup menang 1-0 atas tuan rumah Myanmar di matchday pertama Grup B pada Senin, 9 Desember 2024 malam WIB.

Timnas Indonesia siap tempur melawan Laos malam ini. (Foto: PSSI)

(Timnas Indonesia siap tempur melawan Laos malam ini. (Foto: PSSI)

Di sisi lain, Laos justru menjadi bulan-bulanan saat menjamu Vietnam. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Laos dihajar Vietnam dengan skor 1-4.

"Seperti yang kita tahu, Timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong sangatlah kuat. Kami akan mencoba yang terbaik untuk bertarung melawan Indonesia, juga belajar dari Indonesia,” kata pelatih Timnas Laos Ha Hyeok-jun dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Laos, Rabu 11 Desember 2024.

Bek Timnas Laos Phetdavanh Somsanid mengungkap hal senada. Ia tidak gentar dalam lawatan ke markas Timnas Indonesia dan siap memberikan yang terbaik sekaligus menyulitkan skuad Garuda.

“Kami sudah bersiap untuk bermain. Kami tahu Indonesia salah satu tim terbaik di Asia Tenggara. Namun, kami semua siap bertarung, kami akan mengikuti strategi dan taktik dari pelatih,” kata Phetdavanh Somsanid.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
