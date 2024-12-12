Meski Kelelahan, Marselino Ferdinan Janji Timnas Indonesia Bakal Mati-matian Hadapi Laos

SOLO – Gelandang Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, memastikan timnya akan tampil mati-matian dalam menghadapi Timnas Laos di Piala AFF 2024 atau ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pasalnya, skuad Garuda bertekad meraih kemenangan dalam laga itu.

Hal ini dipastikan Marselino, meskipun skuad Garuda dalam kondisi kelelahan saat ini. Kondisi skuad Timnas Indonesia ini sendiri turut diungkap pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan itu, Shin Tae-yong dan Marselino mengakui bahwa Timnas Indonesia sedang kelelahan. Hal ini dikarenakan format pertandingan kandang-tandang yang membuat waktu istirahat dan latihan tim terbatas.

Namun demikian, hal itu tidak akan menjadi alasan bagi Marselino Ferdinan dan kolega untuk tidak tampil maksimal. Apalagi diketahui, tiket untuk menonton pertandingan tersebut telah terjual habis.

Marselino menegaskan Timnas Indonesia bakal mati-matian untuk mencuri tiga poin dari Laos. Pemain Oxford United itu mengatakan kehadiran suporter akan menjadi motivasi tersendiri baginya.