Pelatih Laos Ketar-ketir dengan Lemparan Jauh Pratama Arhan: Senjata Besar Timnas Indonesia!

SOLO – Pelatih Timnas Laos, Ha Hyeok-jun, ketar-ketir dengan lemparan jauh milik Pratama Arhan saat menghadapi Timnas Indonesia di matchday kedua Grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Dia menyebut lemparan jauh Pratama Arhan jadi senjata besar Timnas Indonesia.

Ya, Pratama Arhan menjadi salah satu sosok penting di balik kemenangan Timnas Indonesia saat bertandang ke Myanmar dalam laga pertama Grup B Piala AFF 2024 pada Senin, 9 Desember 2024. Bola lemparan ke dalamnya menyebabkan kepanikan di lini pertahanan lawan sehingga menghasilkan gol semata wayang yang dicetak oleh Asnawi Mangkualam.

Tentu saja, itu bukan pertama kalinya lemparan ke dalam berbahaya yang dimiliki Arhan menghasilkan gol untuk Skuad Garuda. Bahkan, di level babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sekalipun, bola yang dilemparnya kerap menjadi momok menakutkan di lini pertahanan lawan. Salah satunya saat Thom Haye menorehkan gol ke gawang China.

Ha Hyeok-jun pun tak memungkiri bahwa lemparan jauh Arhan merupakan salah satu senjata mematikan yang dimiliki tim asuhan Shin Tae-yong itu. Oleh karenanya, Laos bakal bertahan seperti menghadapi situasi sepak pojok jika pemain Suwon FC itu mengeksekusi lemparan ke dalam.