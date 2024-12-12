Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming RCTI+ Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024 Malam Ini, Klik di Sini!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |07:56 WIB
Link Live Streaming RCTI+ Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024 Malam Ini, Klik di Sini!
Shin Tae-yong bersama Marselino Ferdinan. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024 di RCTI+ malam ini dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru itu akan digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Kamis (12/12/2024) pukul 20.00 WIB.

Kemenangan jadi target Timnas Indonesia di matchday kedua Grup B Piala AFF 2024 atau ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 ini. Pasalnya, hasil manis ini dapat mendongkrak posisi Timnas Indonesia di klasemen Grup B.

Timnas Indonesia

Kini diketahui, Timnas Indonesia masih menduduki posisi kedua di klasemen sementara Grup B. Skuad Garuda mengemas 3 poin, sama seperti Vietnam yang ada di puncak klasemen. Hanya saja, Timnas Indonesia terpaut selisih poin dari Vietnam.

Bintang Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, pun memastikan timnya bakal mati-matian untuk mencuri tiga poin dari Laos. Pemain Oxford United itu mengatakan kehadiran suporter akan menjadi motivasi tersendiri baginya.

Apalagi, tiket laga Timnas Indonesia vs Laos diketahui sudah terjual habis. Dengan dukungan penuh suporter di stadion, para pemain bisa tampil lebih percaya diri.

