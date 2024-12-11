Media Vietnam Tegaskan Timnas Indonesia Dirugikan AFF, Begini Katanya!

MEDIA Vietnam, The Thao 247, menegaskan Timnas Indonesia dirugikan jadwal yang dikeluarkan Federasi Sepakbola Asia Tenggara (AFF) di ajang ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024. Pendapat itu keluar jelang laga Vietnam vs Timnas Indonesia di matchday ketiga Grup B AMEC 2024 yang dilangsungkan di Stadion Viet Tri, Vietnam, Minggu 15 Desember 2024 malam WIB.

Jelang laga di atas, Vietnam memang jauh lebih diuntungkan ketimbang Timnas Indonesia. Setelah tandang ke markas Laos di matchday pertama Grup B pada Senin 9 Desember 2024, Laos langsung pulang ke Vietnam pada Selasa, 10 Desember 2024.

(Media Vietnam sebut Timnas Indonesia dirugikan jadwal buatan AFF. (Foto: The Thao 247)

Setelah itu skuad asuhan Kim Sang-sik bisa fokus melakukan recovery karena tidak memiliki pertandingan pada Kamis, 12 Desember 2024. Rencananya baru pada Minggu 15 Desember 2024, Vietnam akan memainkan laga kedua mereka dengan menjamu Timnas Indonesia.

Hal itu berbeda dengan Timnas Indonesia. Setelah menghadapi Myanmar pada Senin 9 Desember 2024, Timnas Indonesia tiba di Solo pada Selasa 10 Desember 2024.

Setelah menjalani sesi recovery, Timnas Indonesia melaksanakan official training pada Rabu, 11 Desember 2024. Kemudian pada Kamis 12 Desember 2024, Timnas Indonesia akan menjamu Laos.

Berselang satu hari, Timnas Indonesia langsung terbang ke Vietnam sebagai persiapan laga melawan tuan rumah pada Minggu, 15 Desember 2024. Melihat jadwal padat di atas, Timnas Indonesia jelas dalam posisi kelelahan ketimbang Vietnam.