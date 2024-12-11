Exco PSSI Soroti Performa Timnas Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Usai Menang 1-0 atas Myanmar

JAKARTA – Anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, soroti performa Timnas Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 usai menang 1-0 atas Myanmar di laga perdana. Arya menilai pencita sepak bola Tanah Air optimistis dengan performa Timnas Indonesia di ajang ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024 itu.

Diketahui, Timnas Indonesia membuka perjalanan dengan manis di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pada laga perdana fase Grup B, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- berhasil menang 1-0 atas Myanmar.

Laga itu akan dimainkan di di Thuwunna Stadium, Yangon, Myanmar, Senin 9 Desember 2024 malam WIB. Gol semata wayang dalam laga itu dicetak oleh Asnawi Mangkualam pada menit ke-76.

Arya mengatakan PSSI tetap optimistis Timnas Indonesia dapat bersaing dalam Piala AFF 2024, meskipun skuadnya diperkuat mayoritas pemain muda. Pasalnya, Arya menilai pemain-pemain yang memperkuat Timnas Indonesia itu punya potensi dan kualitas mempuni.

"Kalau kalian saja yakin, kita yakin ini," kata Arya di Jakarta, Selasa 10 Desember 2024.