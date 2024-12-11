Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSSI Beri Kabar Baik soal Proses Naturalisasi Ole Romeny, Resmi Main di Laga Timnas Indonesia vs Australia?

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |05:26 WIB
Ole Romeny diharapkan memperkuat Timnas Indonesia pada Maret 2025. (Foto: Instagram/@oleromeny)
A
A
A

PSSI memberi kabar baik soal proses naturalisasi winger kanan FC Utrecht, Ole Romeny. Anggota Exco PSSI Arya Sinulingga mengatakan, proses naturalisasi Ole Romeny masih menunggu masa reses Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang berlangsung pada 6 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025.

Disinyalir setelah masa reses selesai, proses naturalisasi pesepakbola 24 tahun itu langsung dibahas di DPR. Alhasil, kemungkinan pada Februari 2025, Ole Romeny bisa mengambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI).

Ole Romeny (kiri) diharapkan main di laga Timnas Indonesia vs Australia. (Foto: Instagram/@fc_utrecht)

"Ini kan DPR lagi reses juga, jadi kita tunggu saja. Kan lagi panjang reses ini," kata Arya Sinulingga kepada awak media, termasuk Okezone.com di FX Sudirman, Jakarta pada Selasa 10 Desember 2024.

Jika bisa mengambil sumpah WNI pada Februari atau selambat-lambatnya awal Maret 2025, Ole Romeny otomatis bisa memperkuat Timnas Indonesia di matchday ketujuh dan Kedelapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Pada dua matchday itu, Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke Australia (20 Maret 2025) dan menjamu Bahrain (25 Maret 2025). Kehadiran Ole Romeny dibutuhkan Timnas Indonesia yang membidik hasil positif dalam dua laga di atas

Halaman:
1 2
      
