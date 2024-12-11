Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSSI dan JFA Jalin Kerja Sama Lagi demi Tingkatkan Kualitas Sepakbola Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |01:00 WIB
PSSI dan JFA Jalin Kerja Sama Lagi demi Tingkatkan Kualitas Sepakbola Indonesia
PSSI dan JFA kembali bekerja sama untuk memajukan sepakbola Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - PSSI dan Federasi Sepakbola Jepang (JFA) kembali menjalin kerja sama dan membuktikan hubungan keduanya semakin erat untuk memajukan sepakbola Indonesia. Terbaru, PSSI dan JFA berkolaborasi mengadakan Coaching Seminar 2024 yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, pada 4-7 Desember 2024 lalu.

Seminar ini merupakan lanjutan dari kerja sama antara PSSI dan JFA dalam pengembangan sepakbola wanita di Indonesia. Dalam edisi kali ini, seminar difokuskan pada peningkatan kualitas penjaga gawang.

Hadir sebagai perwakilan dari JFA adalah Nobuhiro Maeda, pelatih penjaga gawang JFA Academy Fukushima yang pernah membawa tim nasional wanita Jepang menjuarai Piala Dunia Wanita FIFA. Dia hadir bersama Satoru Mochizuki, pelatih Timnas Putri Indonesia saat ini.

Nobuhiro Maeda menjelaskan pentingnya kemampuan penjaga gawang untuk membaca permainan dan perlunya program pelatihan yang berkelanjutan. Menurutnya, pengembangan ini harus dilakukan secara terstruktur agar kualitas penjaga gawang terus meningkat.

Coaching Seminar 2024 antara PSSI dan JFA

Sementara itu, Kiper legenda Timnas Indonesia, Markus Horison mengaku sangat antusias dengan adanya seminar itu. Pasalnya, wawasan semakin bertambah dan akan diteruskan pemain usia muda.

Topik Artikel :
Sepakbola Indonesia JFA PSSI
