Persib Bandung Jadi Satu-satunya Klub yang Belum Kalah di Liga 1 2024-2025, Bojan Hodak Bilang Begini

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak senang karena sejauh ini dari 12 laga yang sudah dimainkan di Liga 1 2024-2025 timnya masih tak terkalahkan. Namun, Bojan merasa hal tersebut tak terlalu penting karena yang paling utama adalah Persib wajib menggeser Persebaya Surabaya di puncak klasemen Liga 1 musim ini.

“Bagus, tetapi ini bukan hal terpenting,” ujar Bojan Hodak, Rabu (11/12/2024).

Ya, menurut Bojan hal terpenting yang harus dilakukan Persib Bandung saat ini adalah dengan terus meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dihadapi. Setidaknya bisa menggeser Persebaya Surabaya yang kini berada di puncak klasemen sementara Liga 1 2024-2025.

“Jika kami bisa terus melanjutkan ini (kemenangan), tentu bagus bagi pemain karena mereka merasa bagus dengan tidak terkalahkan di 12 pertandingan,” tuturnya.

Karena itu, pelatih asal Kroasia ini berharap kemenangan bisa terus didapatkan Persib Bandung. Sehingga keinginan untuk menyalip Persebaya Surabaya bisa terwujudkan.

“Dan cepat atau lambat, kami akan kalah. Tapi terkadang ini bagus karena memberi para pemain kepercayaan diri,” sambung Bojan.