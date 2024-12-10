Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bobotoh Meninggal Dunia di Solo, Persib Bandung Ingatkan soal Aturan Suporter Tandang di Liga 1

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |19:13 WIB
Bobotoh Meninggal Dunia di Solo, Persib Bandung Ingatkan soal Aturan Suporter Tandang di Liga 1
Perwakilan Persib Bandung melawat ke rumah duka Bobotoh yang meninggal dunia (Foto: Istimewa)
A
A
A

BANDUNG – Persib Bandung ikut berduka usai seorang Bobotoh bernama Mochamad Fathir Fauzan Maulana meninggal dunia saat hendak menyaksikan laga kontra PSS Sleman di Solo. Pihak klub langsung mengeluarkan imbauan soal aturan suporter tandang di Liga 1 2024-2025.

Fathir diketahui meninggal dunia usai kecelakaan di Kartasura, Jawa Tengah, Senin 9 Desember 2024 pagi WIB. Menurut keterangan resmi, almarhum mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor menuju Stadion Manahan, Solo.

Jenazah Fathir, bobotoh yang meninggal dunia saat hendak menyaksikan PSS Sleman vs Persib Bandung, tiba di rumah duka (Foto: MPI/Agi Ilman)

Perwakilan Persib Bandung langsung mendatangi rumah duka yang berada di Komplek Margahayu Permai, Desa Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Selasa (10/12/2024). Selain menyampaikan belasungkawa, mereka juga memberikan santunan.

Pihak klub menyampaikan, tidak ada pertandingan sepakbola seharga nyawa. Mereka sungguh berduka dengan meninggalnya Fathir.

“Kami percaya bahwa tidak ada yang sebanding dengan harga sebuah nyawa. Kami benar-benar berduka cita atas meninggalnya Fathir,” kata Adhitia Putra Herawan selaku Sporting Director PT Persib Bandung Bermartabat (PBB).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/17/51/1656965/petenis-justin-barki-donasikan-bonus-emas-sea-games-untuk-korban-bencana-dms.webp
Berprestasi Tanpa Privilese, Justin Barki Buktikan Tak Sekadar Keluarga Konglo
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/17/pencak_silat_malaysia.jpg
Kronologi Tim Pencak Silat Malaysia Serang Wasit SEA Games 2025 hingga Terjungkal!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement