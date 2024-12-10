Bobotoh Meninggal Dunia di Solo, Persib Bandung Ingatkan soal Aturan Suporter Tandang di Liga 1

Perwakilan Persib Bandung melawat ke rumah duka Bobotoh yang meninggal dunia (Foto: Istimewa)

BANDUNG – Persib Bandung ikut berduka usai seorang Bobotoh bernama Mochamad Fathir Fauzan Maulana meninggal dunia saat hendak menyaksikan laga kontra PSS Sleman di Solo. Pihak klub langsung mengeluarkan imbauan soal aturan suporter tandang di Liga 1 2024-2025.

Fathir diketahui meninggal dunia usai kecelakaan di Kartasura, Jawa Tengah, Senin 9 Desember 2024 pagi WIB. Menurut keterangan resmi, almarhum mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor menuju Stadion Manahan, Solo.

Perwakilan Persib Bandung langsung mendatangi rumah duka yang berada di Komplek Margahayu Permai, Desa Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Selasa (10/12/2024). Selain menyampaikan belasungkawa, mereka juga memberikan santunan.

Pihak klub menyampaikan, tidak ada pertandingan sepakbola seharga nyawa. Mereka sungguh berduka dengan meninggalnya Fathir.

“Kami percaya bahwa tidak ada yang sebanding dengan harga sebuah nyawa. Kami benar-benar berduka cita atas meninggalnya Fathir,” kata Adhitia Putra Herawan selaku Sporting Director PT Persib Bandung Bermartabat (PBB).