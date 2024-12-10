Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Negara yang jadi Korban Lemparan Maut Pratama Arhan, Nomor 1 Juara Dunia!

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |22:23 WIB
6 Negara yang jadi Korban Lemparan Maut Pratama Arhan, Nomor 1 Juara Dunia!
Enam negara ini jadi korban lemparan maut Pratama Arhan (Foto: Instagram/@pratamaarhan8)
A
A
A

BERIKUT enam negara yang jadi korban lemparan maut Pratama Arhan. Salah satunya adalah sang juara dunia Timnas Argentina!

Lemparan ke dalam merupakan salah satu kekuatan Arhan. Pemain Suwon FC itu kerap menjadi pemecah kebuntuan lewat aksi melempar bola yang lajunya mirip tendangan bebas atau penjuru.

Pratama Arhan

Lalu, negara mana saja yang pernah jadi korban lemparan maut Pratama Arhan? Simak ulasan berikut ini.

6 Negara yang jadi Korban Lemparan Maut Pratama Arhan

6. Timor Leste

Timnas Indonesia vs Timnas Timor Leste

Negara tetangga merasakan keampuhan lemparan Arhan. Ini terjadi pada pertandingan uji coba di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, 27 Januari 2022.

Timnas Indonesia yang tertinggal lebih dulu, bisa membalikkan keadaan menjadi 4-1. Gol ketiga Skuad Garuda yang dicetak bunuh diri Georgino berasal dari lemparan ke dalam Arhan.

5. Vietnam

Lemparan ke dalam Pratama Arhan di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

Negara satu ini kerap membahas lemparan ke dalam Arhan. Sebab, Timnas Vietnam pernah merasakan sendiri betapa berbahayanya bola yang dilepaskan lewat tangan tersebut pada Maret 2024.

Masih ingat dalam ingatan sebuah lemparan ke dalam Arhan berbuah gol pada laga putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Si kulit bundar menciptakan kemelut yang dimanfaatkan Egy Maulana Vikri untuk mencetak gol kemenangan dengan skor 1-0!

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita bola lainnya
