HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di iNews! Jadwal Siaran Langsung Timnas Malaysia vs Timor Leste di Piala AMEC 2024

Karina Astawidara , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |21:16 WIB
Live di iNews! Jadwal Siaran Langsung Timnas Malaysia vs Timor Leste di Piala AMEC 2024
Simak jadwal Timnas Malaysia vs Timnas Timor Leste, live di iNews (Foto: iNews)
JAKARTA - Pertarungan seru akan tersaji di Stadion Nasional Singapura, dalam lanjutan Grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (Piala AMEC 2024). Dua tim tangguh, Singapura dan Kamboja, akan saling adu strategi untuk merebut poin penting demi menjaga asa lolos ke fase berikutnya.

Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, Singapura ingin memanfaatkan keunggulan kandang untuk meraih hasil maksimal. Skuad asuhan pelatih Tsutomu Ogura ini tampil dengan tekad kuat guna mencatat hasil positif di laga pembuka.

Logo Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024 (Foto: ASEAN United)

Perpaduan pemain muda berbakat dan pemain senior berpengalaman, seperti Ikhsan Fandi di lini depan, menjadi modal. Singapura siap memberikan tekanan sejak menit pertama.

Selain itu, lini tengah Singapura yang dikomandoi oleh Hariss Harun menjadi motor serangan yang dapat diandalkan untuk membongkar pertahanan lawan. Dukungan penuh dari para suporter The Lions diharapkan menjadi senjata tambahan untuk memberikan tekanan psikologis kepada tim tamu.

Di sisi lain, Kamboja datang dengan semangat tinggi meski pun bermain di kandang lawan. Skuad asuhan Felix Dalmas telah menunjukkan performa menjanjikan dalam laga sebelumnya.

Dipimpin oleh kapten mereka, Keo Sokpheng, Kamboja mengusung gaya permainan agresif dan tidak ragu untuk menekan pertahanan lawan. Hasilnya, mereka mampu menahan Timnas Malaysia 2-2!

