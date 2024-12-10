Media Vietnam Soroti Timnas Indonesia yang Kesusahan Kalahkan Myanmar 1-0 di Piala AFF 2024

MEDIA Vietnam soroti Timnas Indonesia yang kesusahan kalahkan Myanmar 1-0 di Piala AFF 2024. Mereka tampak senang dengan hasil di matchday satu turnamen yang sekarang bernama Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Laga Timnas Myanmar vs Timnas Indonesia itu berlangsung di Stadion Thuwunna, Yangon, Senin 9 Desember 2024 malam WIB. Skuad Garuda menang 1-0 berkat gol bunuh diri kiper Zin Nyi Nyi Aung (76’).

Tentu saja, usai laga media Vietnam Soha.vn langsung menyoroti hasil tersebut. Mereka menyindir Timnas Indonesia menang susah payah dan memuji Myanmar yang dinilai tampil mengejutkan.

"Bukan Indonesia melainkan Myanmar yang bermain lebih efektif dengan menciptakan tembakan lebih dahsyat ke arah gawang lawan sepanjang babak pertama," tulis Soha.vn, dikutip Selasa (10/12/2024).

"Myanmar tampil lebih berbahaya dengan strategi serangan balik defensifnya. Tepat pada menit ke-4, mereka sempat mendapat situasi mengancam gawang Indonesia,” imbuh media itu.

"Situasi paling disayangkan Myanmar di babak pertama adalah ketika bola membentur mistar gawang Indonesia pada menit ke-38," ulas artikel itu.