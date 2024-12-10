Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Marselino Ferdinan Usai Timnas Indonesia Susah Payah Kalahkan Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |11:40 WIB
Respons Marselino Ferdinan Usai Timnas Indonesia Susah Payah Kalahkan Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024
Pemain Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan. (Foto: Instagram/marselinoferdinan10)
A
A
A

YANGON - Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Marselino Ferdinan menilai pasukannya bermain bagus meski terlihat kesulitan saat melawan Myanmar. Apalagi, bagi Marselino yang terpenting Timnas Indonesia memetik tiga poin penting di laga perdana Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, pada Senin 9 Desember 2024 tersebut.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Thuwunna Stadium, Yangon, Myanmar itu, Marselino Ferdinan tampil sejak awal laga. Namun, dia digantikan oleh oleh Ronaldo Kwateh pada menit ke-88.

Dilansir dari Aiscore, dalam laga Timnas Indonesia vs Myanmar, pemain Oxford United tersebut mencatatkan 35 sentuhan bola dan akurasi operan mencapai 80 persen. Dia pun mencatatkan dua kali percobaan tendangan ke gawang.

Meski tak mencetak gol, Marselino mengatakan Timnas Indonesia bermain baik sepanjang 90 menit. Apalagi Marselino tahu, skuad Garuda awal tidak akan mudah untuk menaklukan Myanmar.

Marselino Ferdinan

"Laga yang bagus," singkat Marselino Ferdinan usai laga, dikutip Selasa (10/12/2024).

Halaman:
1 2
      
