Justin Hubner Main di Laga Wolverhampton Wanderers vs Valencia Setelah Absen Perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024!

Justin Hubner akan main di laga Wolverhampton Wanderers U-21 vs Valencia U-21 dini hari nanti. (Foto: Instagram/@justinhubner5)

JUSTIN Hubner akan main di laga Wolverhampton Wanderers U-21 vs Valencia U-21 di matchday keempat Grup A Premier League International Cup 2024-2025 yang digelar pada Rabu, 11 Desember 2024 pukul 02.00 WIB. Hal itu diketahui dalam unggahan Justin Hubner di stories Instagram-nya, @justinhubner5.

Ia membagikan poster yang berisikan foto dirinya dengan latar belakang jadwal laga Wolverhampton Wanderers U-21 vs Valencia U-21. Seperti yang sudah-sudah, ini merupakan kode bek 20 tahun itu akan merumput di laga dini hari nanti.

Bersama Ivar Jenner, Justin Hubner sejatinya dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024, turnamen yang dulunya bernama Piala AFF. Namun, sampai turnamen digelar pada Minggu 8 Desember 2024, Justin Hubner dan Ivar Jenner tak bisa bergabung dengan skuad Garuda.

Keduanya tak bisa bergabung karena tidak mendapatkan restu dari klub masing-masing. Mereka diminta fokus membela klubnya ketimbang memperkuat Timnas Indonesia di AMEC 2024 yang tidak termasuk agenda FIFA.

Singkatnya, laga dini hari nanti merupakan pertandingan kedua Justin Hubner bersama Wolverhampton Wanderers U-21 musim ini. Setelah menjadi kapten Wolverhampton Wanderers U-21 di musim 2023-2024, Justin Hubner kehilangan tempat sebagai pemain reguler musim ini.

Laga pertama dan terakhir Justin Hubner bersama Wolverhampton Wanderers U-21 musim ini tercipta pada 23 Agustus 2024. Saat itu, ia bermain 45 menit saat Wolverhampton Wanderers U-21 kalah 1-3 dari Arsenal U-21 di Premier League 2 2024-2025.