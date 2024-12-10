Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Justin Hubner Main di Laga Wolverhampton Wanderers vs Valencia Setelah Absen Perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |18:19 WIB
Justin Hubner Main di Laga Wolverhampton Wanderers vs Valencia Setelah Absen Perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024!
Justin Hubner akan main di laga Wolverhampton Wanderers U-21 vs Valencia U-21 dini hari nanti. (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

JUSTIN Hubner akan main di laga Wolverhampton Wanderers U-21 vs Valencia U-21 di matchday keempat Grup A Premier League International Cup 2024-2025 yang digelar pada Rabu, 11 Desember 2024 pukul 02.00 WIB. Hal itu diketahui dalam unggahan Justin Hubner di stories Instagram-nya, @justinhubner5.

Ia membagikan poster yang berisikan foto dirinya dengan latar belakang jadwal laga Wolverhampton Wanderers U-21 vs Valencia U-21. Seperti yang sudah-sudah, ini merupakan kode bek 20 tahun itu akan merumput di laga dini hari nanti.

Justin Hubner akan main di laga Wolverhampton Wanderers U-21 vs Valencia U-21. (Foto: Instagram/@justinhubner5)

(Justin Hubner akan main di laga Wolverhampton Wanderers U-21 vs Valencia U-21. (Foto: Instagram/@justinhubner5)

Bersama Ivar Jenner, Justin Hubner sejatinya dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024, turnamen yang dulunya bernama Piala AFF. Namun, sampai turnamen digelar pada Minggu 8 Desember 2024, Justin Hubner dan Ivar Jenner tak bisa bergabung dengan skuad Garuda.

Keduanya tak bisa bergabung karena tidak mendapatkan restu dari klub masing-masing. Mereka diminta fokus membela klubnya ketimbang memperkuat Timnas Indonesia di AMEC 2024 yang tidak termasuk agenda FIFA.

Singkatnya, laga dini hari nanti merupakan pertandingan kedua Justin Hubner bersama Wolverhampton Wanderers U-21 musim ini. Setelah menjadi kapten Wolverhampton Wanderers U-21 di musim 2023-2024, Justin Hubner kehilangan tempat sebagai pemain reguler musim ini.

Laga pertama dan terakhir Justin Hubner bersama Wolverhampton Wanderers U-21 musim ini tercipta pada 23 Agustus 2024. Saat itu, ia bermain 45 menit saat Wolverhampton Wanderers U-21 kalah 1-3 dari Arsenal U-21 di Premier League 2 2024-2025.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190538/timnas_indonesia-Xafb_large.jpg
Bukan Sekadar Nama Besar, PSSI Tetapkan Kriteria Ketat bagi Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190482/timnas_malaysia-4E5F_large.jpg
Ranking FIFA Timnas Malaysia Merosot Setelah Dihukum FIFA Kalah 0-3, Disalip Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190463/shin_tae_yong-S3fi_large.jpg
3 Pelatih Pecatan Timnas Indonesia yang Wajib Dibayar Uang Kompensasinya oleh PSSI di Tahun 2025, Nomor 1 Shin Tae-yong!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190460/john_herdman_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifa-UmiT_large.jpg
John Herdman Tolak Honduras demi Latih Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/17/51/1657039/indonesia-nyaris-capai-target-erick-thohir-ayo-putus-rekor-buruk-di-sea-games-selama-ini-qlf.webp
Indonesia Nyaris Capai Target, Erick Thohir: Ayo Putus Rekor Buruk di SEA Games Selama Ini
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/erling_haaland.jpg
Arab Saudi Ambil Alih Barcelona? Ini 4 Pemain yang Bisa Ubah Sejarah Klub Catalan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement