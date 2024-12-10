Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024: Shin Tae-yong Cadangkan Marselino Ferdinan?

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Laos di matchday kedua Grup B Piala AFF 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menghadapi Laos di lanjutan turnamen yang kini bernama ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024 di Stadion Manahan, Solo pada Kamis 12 Desember 2024 pukul 20.00 WIB.

Dilihat dari segi mana pun, level Timnas Indonesia di atas Laos. Secara rekor pertemuan di ajang tahunan ini, Timnas Indonesia dominan atas Laos dengan catatan enam menang dan satu imbang.

Secara materi pemain, Timnas Indonesia juga lebih oke. Timnas Indonesia diperkuat pemain-pemain yang berkarier di Inggris, Australia hingga Thailand, sedangkan personel Timnas Laos hanya bermain di kompetisi lokal.

Hasil di matchday pertama juga menunjukan perbedaan kelas antara Timnas Indonesia dan Laos. Di saat Timnas Indonesia menang 1-0 atas Myanmar di kandang lawan, Laos justru dihajar Vietnam dengan skor 1-4.

Mumpung adanya perbedaan kualitas antara Timnas Indonesia dan Laos, Shin Tae-yong berpotensi melakukan rotasi pemain. Bukan tak mungkin, pelatih 54 tahun ini mencadangkan sang kreator permainan Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan.

Marselino Ferdinan layak diistirahatkan agar dalam kondisi bugar saat Timnas Indonesia tandang ke markas Vietnam di matchday ketiga Grup B, Minggu 15 Desember 2024 malam WIB. Lantas, formasi apa yang akan diturunkan Shin Tae-yong dalam laga nanti?