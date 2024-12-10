Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024: Shin Tae-yong Cadangkan Marselino Ferdinan?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |17:51 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024: Shin Tae-yong Cadangkan Marselino Ferdinan?
Marselino Ferdinan berpotensi dicadangkan di laga Timnas Indonesia vs Laos. (Foto: PSSI)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Laos di matchday kedua Grup B Piala AFF 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menghadapi Laos di lanjutan turnamen yang kini bernama ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024 di Stadion Manahan, Solo pada Kamis 12 Desember 2024 pukul 20.00 WIB.

Dilihat dari segi mana pun, level Timnas Indonesia di atas Laos. Secara rekor pertemuan di ajang tahunan ini, Timnas Indonesia dominan atas Laos dengan catatan enam menang dan satu imbang.

Timnas Indonesia

Secara materi pemain, Timnas Indonesia juga lebih oke. Timnas Indonesia diperkuat pemain-pemain yang berkarier di Inggris, Australia hingga Thailand, sedangkan personel Timnas Laos hanya bermain di kompetisi lokal.

Hasil di matchday pertama juga menunjukan perbedaan kelas antara Timnas Indonesia dan Laos. Di saat Timnas Indonesia menang 1-0 atas Myanmar di kandang lawan, Laos justru dihajar Vietnam dengan skor 1-4.

Mumpung adanya perbedaan kualitas antara Timnas Indonesia dan Laos, Shin Tae-yong berpotensi melakukan rotasi pemain. Bukan tak mungkin, pelatih 54 tahun ini mencadangkan sang kreator permainan Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan.

Marselino Ferdinan layak diistirahatkan agar dalam kondisi bugar saat Timnas Indonesia tandang ke markas Vietnam di matchday ketiga Grup B, Minggu 15 Desember 2024 malam WIB. Lantas, formasi apa yang akan diturunkan Shin Tae-yong dalam laga nanti?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190482/timnas_malaysia-4E5F_large.jpg
Ranking FIFA Timnas Malaysia Merosot Setelah Dihukum FIFA Kalah 0-3, Disalip Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190463/shin_tae_yong-S3fi_large.jpg
3 Pelatih Pecatan Timnas Indonesia yang Wajib Dibayar Uang Kompensasinya oleh PSSI di Tahun 2025, Nomor 1 Shin Tae-yong!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190460/john_herdman_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifa-UmiT_large.jpg
John Herdman Tolak Honduras demi Latih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190422/update_ranking_fifa_timnas_indonesia_setelah_timnas_malaysia_kalah_wo_0_3_malaysiant-2Har_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Malaysia Dihukum FIFA Kalah WO 0-3: Melesat Tajam?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/17/11/1656749/bungkam-tuan-rumah-lewat-adu-penalti-timnas-futsal-putri-indonesia-melaju-ke-final-sea-games-2025-pwh.webp
Bungkam Tuan Rumah Lewat Adu Penalti, Timnas Futsal Putri Indonesia Melaju ke Final SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/07/31/diananda_choirunisa.jpg
Diananda Choirunisa Menggila! Panahan Indonesia Sumbang Emas ke-69 di SEA Games Thailand 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement