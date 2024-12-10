Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Saksikan Live Delay Timnas Thailand vs Timor Leste di AMEC 2024 di Okezone.com Hari Ini Pukul 16.00 WIB, Klik di Sini!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |14:29 WIB
Saksikan Live Delay Timnas Thailand vs Timor Leste di AMEC 2024 di Okezone.com Hari Ini Pukul 16.00 WIB, Klik di Sini!
Saksikan live delay Timnas Timor Leste vs Timnas Thailand di Okezone.com (Foto: Okezone.com)
A
A
A

SAKSIKAN live delay Timnas Thailand vs Timnas Timor Leste di AMEC 2024 di Okezone.com, klik di sini. Pertandingan seru itu akan ditayangkan hari ini, Selasa (10/12/2024) pukul 16.00 WIB!

Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau turnamen yang dulu bernama Piala AFF ini sudah berlangsung sejak Minggu 8 Desember. Thailand dan Timor Leste tergabung di Grup A.

Logo Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024 (Foto: ASEAN United)

Selain kedua negara itu, Grup A juga dihuni Timnas Malaysia, Timnas Kamboja, dan Timnas Singapura. Dua laga awal sudah digelar pada Minggu 8 Desember 2024 sore hingga malam WIB.

Kejutan terjadi pada laga Timnas Kamboja vs Timnas Malaysia yang berakhir 2-2. Siapa sangka, Harimau Malaya bakal kesulitan di laga tersebut.

Lalu, bagaimana laga Timnas Thailand vs Timnas Timor Leste? Sekadar informasi, pertandingan ini digelar di Stadion Hang Day, Hay Pong, Vietnam.

