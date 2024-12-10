SAKSIKAN live delay Timnas Thailand vs Timnas Timor Leste di AMEC 2024 di Okezone.com, klik di sini. Pertandingan seru itu akan ditayangkan hari ini, Selasa (10/12/2024) pukul 16.00 WIB!
Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau turnamen yang dulu bernama Piala AFF ini sudah berlangsung sejak Minggu 8 Desember. Thailand dan Timor Leste tergabung di Grup A.
Selain kedua negara itu, Grup A juga dihuni Timnas Malaysia, Timnas Kamboja, dan Timnas Singapura. Dua laga awal sudah digelar pada Minggu 8 Desember 2024 sore hingga malam WIB.
Kejutan terjadi pada laga Timnas Kamboja vs Timnas Malaysia yang berakhir 2-2. Siapa sangka, Harimau Malaya bakal kesulitan di laga tersebut.
Lalu, bagaimana laga Timnas Thailand vs Timnas Timor Leste? Sekadar informasi, pertandingan ini digelar di Stadion Hang Day, Hay Pong, Vietnam.