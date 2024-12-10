Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Rafael Struick Lihat Marselino Ferdinan dan Arkhan Kaka Dihajar Gaya Tarkam Pemain Myanmar!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |11:14 WIB
Reaksi Rafael Struick Lihat Marselino Ferdinan dan Arkhan Kaka Dihajar Gaya Tarkam Pemain Myanmar!
Rafael Struick main di laga Myanmar vs Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@timnasindonesia)
A
A
A

REAKSI Rafael Struick melihat Marselino Ferdinan dan Arkhan Kaka menjadi korban gaya tarkam pemain Timnas Myanmar di ASEAN Mitsubisihi Electric Cup (AMEC) 2024 akan diulas Okezone. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, Rafael Struick bermain di ajang yang dulunya bernama Piala AFF tersebut.

Saat Timnas Indonesia tandang ke markas Myanmar di matchday pertama Grup B AMEC 2024, Rafael Struick tidak mengawali pertandingan sebagai starter. Di babak pertama, eks pemain ADO Den Haag itu dibiarkan Shin Tae-yong melihat jalannya laga Myanmar vs Timnas Indonesia dari bench.

Momen kepala Marselino Ferdinan dihajar pemain Myanmar. (Foto: Instagram/@okezonecom)

(Momen kepala Marselino Ferdinan dihajar pemain Myanmar. (Foto: Instagram/@okezonecom)

Seperti dugaan awal, Timnas Myanmar menerapkan permainan keras. Kepala Arkhan Kaka sempat disapu kaki pemain Timnas Myanmar.

Kemudian di ujung babak pertama, Marselino Ferdinan yang terjatuh setelah melewati pemain Timnas Myanmar langsung dihajar bola. Si kulit bulat diarahkan pemain Timnas Myanmar, Hein Phyo Win, tepat ke kepala Marselino Ferdinan.

Alhasil, Marselino Ferdinan langsung meringis kesakitan dan mendapatkan perawatan. Uniknya tak lama setelah dua momen itu, cameramen mengarahkan kameranya ke Rafael Struick yang sedang duduk di bench.

Rafael Struick yang dikenal sebagai anak baik hanya bisa tersenyum. Banyak netizen menilai Rafael Struick kaget dengan kerasnya permainan yang diterapkan personel Timnas Myanmar.

