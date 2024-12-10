Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024: Misi Sabet Kemenangan Kedua, Live di RCTI!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |05:29 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024: Misi Sabet Kemenangan Kedua, Live di RCTI!
Jadwal Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

RCTI bakal menyiarkan secara langsung laga Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024 pada Kamis 12 Desember 2024 mendatang. Pertandingan tersebut merupakan matchday kedua Grup B dari turnamen yang kini disebut Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia telah memulai ajang Piala AFF 2024 itu dengan manis karena sukses menang atas Myanmar. Bermain di Stadion Thuwunn, Yangon, Myanmar, pasukan Garuda tepatnya menang dengan skor tipis 1-0.

Satu-satunya gol di laga Timnas Indonesia vs Myanmar itu tercipta berkat gol bunuh diri Zin Nyi Nyi Aung di menit 76. Namun, sejatinya gol tersebut berawal dari tendangan kencang Asnawi Mangkualam.

Proses gol itu pun tercipta berawal dari lemparan ke dalam Pratama Arhan. Jadi, dua pemain senior Garuda berperan penting atas gol Timnas Indonesia di kandang Myanmar tersebut.

Timnas Indonesia vs Myanmar (PSSI)

Selanjutnya, Timnas Indonesia akan berstatus tim tuan rumah saat menyambut Laos. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Manahan, Solo pada Kamis mendatang.

Laos sendiri sudah memainkan matchday pertama Grup B dengan melawan Vietnam. Hasilnya, Laos tumbang dengan skor 1-4.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/51/1656683/hut-ke6-pordi-kemenpora-sebut-domino-berpeluang-diakui-nasional-dan-asean-roh.webp
HUT ke-6 PORDI, Kemenpora Sebut Domino Berpeluang Diakui Nasional dan ASEAN
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri_foto.jpg
Reaksi Indra Sjafri usai Didepak PSSI Buntut Kegagalan Timnas U-22 di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement