Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024: Misi Sabet Kemenangan Kedua, Live di RCTI!

RCTI bakal menyiarkan secara langsung laga Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024 pada Kamis 12 Desember 2024 mendatang. Pertandingan tersebut merupakan matchday kedua Grup B dari turnamen yang kini disebut Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia telah memulai ajang Piala AFF 2024 itu dengan manis karena sukses menang atas Myanmar. Bermain di Stadion Thuwunn, Yangon, Myanmar, pasukan Garuda tepatnya menang dengan skor tipis 1-0.

Satu-satunya gol di laga Timnas Indonesia vs Myanmar itu tercipta berkat gol bunuh diri Zin Nyi Nyi Aung di menit 76. Namun, sejatinya gol tersebut berawal dari tendangan kencang Asnawi Mangkualam.

Proses gol itu pun tercipta berawal dari lemparan ke dalam Pratama Arhan. Jadi, dua pemain senior Garuda berperan penting atas gol Timnas Indonesia di kandang Myanmar tersebut.

Selanjutnya, Timnas Indonesia akan berstatus tim tuan rumah saat menyambut Laos. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Manahan, Solo pada Kamis mendatang.

Laos sendiri sudah memainkan matchday pertama Grup B dengan melawan Vietnam. Hasilnya, Laos tumbang dengan skor 1-4.