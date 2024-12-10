Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tendang Bola ke Kepala Marselino Ferdinan, Pemain Timnas Myanmar Hein Phyo Win Langsung Batasi Kolom Komentar di Instagram

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |00:00 WIB
Tendang Bola ke Kepala Marselino Ferdinan, Pemain Timnas Myanmar Hein Phyo Win Langsung Batasi Kolom Komentar di Instagram
Hein Phyo Win tendang bola ke kepala Marselino Ferdinan di laga Timnas Indonesia vs Myanmar. (Foto: Instagram/@heinphyowin17)
PEMAIN Timnas Myanmar, Hein Phyo Win, diserang netizen Indonesia usai tendang bola ke kepala Marselino Ferdinan saat berhadapan di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Hein Phyo Win pun langsung batasi kolom komentar di Instagram.

Ya, aksi brutal dilakukan Hein Phyo Win kepada Marselino Ferdinan di laga Timnas Indonesia vs Myanmar dalam matchday perdana Grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Laga itu digelar di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Senin (9/12/2024) malam WIB.

Hein Phyo Win

Momen itu tepatnya terjadi jelang akhir laga babak pertama. Kala itu, Marselino tergeletak di lapangan usai mendapat tekel keras dari pemain Myanmar saat berebut bola di sisi kanan pertahanan tim tuan rumah.

Hein Phyo Win kemudian mendekati bola yang berada tak jauh dari Marselino. Secara mengejutkan, Hein Phyo Win menendang bola tersebut secara keras ke arah kepala Marselino.

Sontak, Marselino pun langsung meringis kesakitan. Pemain Timnas Indonesia pun langsung bereaksi mendapati tindak tak terpuji Hein Phyo Win kepada Marselino itu.

Keributan pun sempat terlihat di pinggir lapangan. Tetapi, wasit langsung ambil tindakan tegas dengan memberi kartu kuning kepada Hein Phyo Win.

Hein Phyo Win pun langsung jadi sorotan besar netizen Tanah Air. Bahkan, usai laga itu, akun Instagram pribadi Hein Phyo Win langsung digeruduk netizen Indonesia yang membanjiri komentar geram kepadanya.

