Timnas Futsal Putra dan Putri Indonesia Makin Bersinar, Erick Thohir: Pasti Bisa Tembus 10 Besar Dunia!

KETUA Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir optimis Timnas Futsal Indonesia, baitu tim Putra dan Putri, bisa menembus 10 besar di ranking FIFA. Pasalnya Erick Thohir melihat kedua tim futsal Tanah Air itu saat ini tengah bersinar dan tentu hal itu harus dimaksimalkan lagi.

Sebagai pengingat Timnas Futsal Putra dan Putri Indonesia sama-sama mencatatkan kisah manis di 2024 ini. Bahkan, untuk tim putra kembali mengukir sejarah yang sudah lama tak didapat.

Timnas Futsal Indonesia merebut gelar juara Piala AFF Futsal 2024. Skuad Garuda berhasil membawa pulang kembali trofi tersebut ke Tanah Air setelah 14 tahun lamanya.

Sementara itu, Timnas Futsal Putri Indonesia juga mengukir hasil manis. Kendati tidak juara, Garuda Pertiwi sukses meraih tempat ketiga di Piala AFF Futsal Putri 2024.

“Bertemu Timnas Futsal Putra yang berhasil juara ASEAN Futsal Championship 2024 setelah menunggu selama 14 tahun dan Timnas Futsal Putri yang meraih peringkat ketiga di ASEAN Women’s Futsal Championship,” tulis Erick di akun instagramnya, Selasa (10/12/2024).

Erick yakin futsal Indonesia akan semakin berprestasi baik di level Asia maupun dunia. Dia menyampaikan bahwa PSSI memberikan dukungan penuh untuk mendorong Timnas Futsal Putra dan Putri Indonesia menembus peringkat 10 dunia.