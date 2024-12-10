Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Futsal Putra dan Putri Indonesia Makin Bersinar, Erick Thohir: Pasti Bisa Tembus 10 Besar Dunia!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |04:01 WIB
Timnas Futsal Putra dan Putri Indonesia Makin Bersinar, Erick Thohir: Pasti Bisa Tembus 10 Besar Dunia!
Timnas Futsal Indonesia juara ASEAN Futsal Championship 2024. (Foto: Instagram/timnasfutsal)
A
A
A

KETUA Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir optimis Timnas Futsal Indonesia, baitu tim Putra dan Putri, bisa menembus 10 besar di ranking FIFA. Pasalnya Erick Thohir melihat kedua tim futsal Tanah Air itu saat ini tengah bersinar dan tentu hal itu harus dimaksimalkan lagi.

Sebagai pengingat Timnas Futsal Putra dan Putri Indonesia sama-sama mencatatkan kisah manis di 2024 ini. Bahkan, untuk tim putra kembali mengukir sejarah yang sudah lama tak didapat.

Timnas Futsal Indonesia merebut gelar juara Piala AFF Futsal 2024. Skuad Garuda berhasil membawa pulang kembali trofi tersebut ke Tanah Air setelah 14 tahun lamanya.

Sementara itu, Timnas Futsal Putri Indonesia juga mengukir hasil manis. Kendati tidak juara, Garuda Pertiwi sukses meraih tempat ketiga di Piala AFF Futsal Putri 2024.

Timnas Futsal Putri Indonesia

“Bertemu Timnas Futsal Putra yang berhasil juara ASEAN Futsal Championship 2024 setelah menunggu selama 14 tahun dan Timnas Futsal Putri yang meraih peringkat ketiga di ASEAN Women’s Futsal Championship,” tulis Erick di akun instagramnya, Selasa (10/12/2024).

Erick yakin futsal Indonesia akan semakin berprestasi baik di level Asia maupun dunia. Dia menyampaikan bahwa PSSI memberikan dukungan penuh untuk mendorong Timnas Futsal Putra dan Putri Indonesia menembus peringkat 10 dunia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/51/3189863/para_pelatih_futsal_di_sea_games_2025-wtv2_large.jpg
Waspadai Kekuatan Timnas Futsal Indonesia di SEA Games 2025, Pelatih Thailand: Persaingan Ketat Tak Boleh Lengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/51/3189862/timnas_futsal_indonesia-xtqi_large.jpg
Timnas Futsal Indonesia Mulai Perjalanan di SEA Games 2025 Besok, Amril Daulay: Kami Siap Bersaing Maksimal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187153/ffi_resmi_memperpanjang_kontrak_luis_estrela_sebagai_pelatih_timnas_futsal_putri_indonesia-5Aw8_large.jpeg
FFI Resmi Perpanjang Kontrak Luis Estrela sebagai Pelatih Timnas Futsal Putri Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/51/3186690/timnas_futsal_indonesia-a9cR_large.jpg
Pesan Khusus Pelatih Timnas Futsal Indonesia kepada Suporter Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/51/1656525/indonesia-tembus-60-emas-di-sea-games-2025-menembak-catur-dan-angkat-besi-tampil-moncer-qgv.webp
Indonesia Tembus 60 Emas di SEA Games 2025: Menembak, Catur, dan Angkat Besi Tampil Moncer
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri_foto.jpg
Reaksi Indra Sjafri usai Didepak PSSI Buntut Kegagalan Timnas U-22 di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement