Penyebab Justin Hubner Lebih Antusias Main Bersama Timnas Indonesia ketimbang Perkuat Wolverhampton Wanderers

BEK Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Justin Hubner ternyata lebih senang bermain bersama Garuda ketimbang balik ke Inggris dan memperkuat Wolverhampton Wanderers U-21. Alasannya karena ia merasa tekanan bermain bersama Timnas Indonesia saat ini jauh lebih menantang.

Hubner merupakan bek andalan Timnas Indonesia. Bek berpostur jangkung itu acap kali menjadi andalan bagi Shin Tae-yong untuk mengisi pos pertahanan bersama Jay Idzes ataupun Rizky Ridho.

Kendati menjadi andalan bagi Timnas Indonesia, tapi Hubner cukup minim menit bermain bersama Wolverhampton U-21. Pemain 21 tahun itu baru mencatat satu penampilan, itu pun terjadi pada bulan Agustus lalu ketika keok dari Arsenal U-21 dengan skor 1-3.

Hubner bahkan membuat pengakuan kalau dirinya lebih senang ketika harus kembali bermain untuk Timnas Indonesia ketimbang harus pulang membela Wolverhampton U-21. Bukan karena menjadi pemain utama, melainkan karena tekanan yang dirasa lebih menantang.

“Mungkin bagi saya terasa lebih istimewa ketika saya kembali ke timnas dibandingkan kembali ke klub saya,” ujar Hubner, dikutip dari kanal youtube Indosat Ooredoo Hutchison, Selasa (10/12/2024).

“Karena akhir-akhir ini tekanannya lebih seru di timnas dibandingkan di klub,” ungkapnya.

Meski begitu, Hubner sangat menyukai segala tekanan selama beraksi bersama Timnas Indonesia. Sebab, dia merasa terhormat karena bisa membela Skuad Garuda. Terlebih, dukungan suporter yang sangat tinggi.