HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kata-Kata Asnawi Mangkualam Usai Jadi Pahlawan Timnas Indonesia Menang Tipis atas Myanmar di Piala AFF 2024: Laga Perdana Selalu Sulit!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |22:58 WIB
Kata-Kata Asnawi Mangkualam Usai Jadi Pahlawan Timnas Indonesia Menang Tipis atas Myanmar di Piala AFF 2024: Laga Perdana Selalu Sulit!
Asnawi Mangkualam kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

ASNAWI Mangkualam jadi pahlawan Timnas Indonesia menang tipis atas Myanmar di Piala AFF 2024. Bersyukur bisa membawa Timnas Indonesia menang, Asnawi menyebut laga perdana takkan pernah berjalan mudah bagi sebuah tim.

“Tentu senang dengan kemenangan malam ini. Karena kita bisa dapat tiga poin di laga tandang,” kata Asnawi usai pertandingan, Senin (9/12/2024).

Asnawi Mangkualam

Asnawi mengaku laga melawan Myanmar tidak mudah. Namun pada akhirnya, Timnas Indonesia bisa melewati semua tekanan yang ada. Pemain Port FC itu pun turut menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh pemain dan ofisial tim yang sudah bekerja keras.

“Laga ini berjalan sulit, karena ini laga perdana turnamen. Selalu sulit saat menjalani laga perdana, tetapi kami bisa meraih hasil yang diinginkan,” ujarnya.

“Jadi, saya berterima kasih kepada pemain dan staf pelatih atas kerja kerasnya hari ini,” terang Asnawi.

Ya, Timnas Indonesia menang tipis 1-0 atas Myanmar di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Senin (9/12/2024) malam WIB. Asnawi pun jadi pahlawan kemenangan bagi Skuad Garuda di laga tersebut.

