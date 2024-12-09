Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup B Piala AFF 2024 Kelar Laga Timnas Indonesia vs Myanmar: Skuad Garuda Langsung Melesat ke Puncak!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |21:38 WIB
Klasemen Sementara Grup B Piala AFF 2024 Kelar Laga Timnas Indonesia vs Myanmar: Skuad Garuda Langsung Melesat ke Puncak!
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup B Piala AFF 2024 kelar laga Timnas Indonesia vs Myanmar akan diulas Okezone. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- pun langsung melesat ke puncak klasemen.

Diketahui, Timnas Indonesia berhasil membuka perjalanan dengan manis di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Pasukan Shin Tae-yong berhasil mengalahkan Myanmar di laga perdana Grup B dengan skor 1-0.

Timnas Indonesia

Laga Timnas Indonesia vs Myanmar digelar di Stadion Thuwunna, Yangon, pada Senin (9/12/2024) malam WIB. Gol semata wayang Timnas Indonesia dicetak oleh Asnawi Mangkualam pada menit ke-76.

Hasil ini membawa Timnas Indonesia langsung melesat ke puncak klasemen sementara Grup B. Mereka mengemas 3 poin saat ini.

Di belakang Timnas Indonesia, ada Vietnam, Filipina, dan Laos yang belum bertanding di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Alhasil, mereka mengemas 0 poin saat ini.

Sementara Myanmar, mereka langsung terjerembab di dasar klasemen smenetara Grup B. Sebab, mereka mendapat kekalahan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190326/sumardji-hwO7_large.jpg
Akui Sudah Kantongi 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia, PSSI Ungkap Kapan Bakal Diumumkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190302/sumardji_mundur_dari_manajer_timnas_indonesia-1KAD_large.jpg
Usai Pecat Indra Sjafri, Sumardji Resmi Mundur dari Jabatan Manajer Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/45/3190240/elkan_baggott_kini_eksis_bersama_ipswich_town_u_21_elkanbaggott-KtUd_large.jpg
Tolak Panggilan Timnas Indonesia, Elkan Baggott Kini Main di Ipswich Town U-21 meski Usianya Sudah 22 Tahun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190214/timnas_indonesia_pernah_bertemu_argentina_pada_19_juni_2023-H8VL_large.jpg
Media Argentina Sindir Jakarta Selaku Venue Laga Timnas Indonesia vs Argentina, tapi Dibela Presiden FIFA!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/51/1656453/cedera-janice-tjen-mundur-di-babak-semifinal-tenis-perorangan-sea-games-2025-htm.webp
Cedera, Janice Tjen Mundur di Babak Semifinal Tenis Perorangan SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/16/rahmat_erwin_abdullah_merebut_emas_angkat_besi_kel.jpg
Rahmat Erwin Abdullah Sabet Emas Angkat Besi 88 Kg, Persembahan Spesial untuk Sang Buah Hati
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement