Klasemen Sementara Grup B Piala AFF 2024 Kelar Laga Timnas Indonesia vs Myanmar: Skuad Garuda Langsung Melesat ke Puncak!

Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)

KLASEMEN sementara Grup B Piala AFF 2024 kelar laga Timnas Indonesia vs Myanmar akan diulas Okezone. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- pun langsung melesat ke puncak klasemen.

Diketahui, Timnas Indonesia berhasil membuka perjalanan dengan manis di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Pasukan Shin Tae-yong berhasil mengalahkan Myanmar di laga perdana Grup B dengan skor 1-0.

Laga Timnas Indonesia vs Myanmar digelar di Stadion Thuwunna, Yangon, pada Senin (9/12/2024) malam WIB. Gol semata wayang Timnas Indonesia dicetak oleh Asnawi Mangkualam pada menit ke-76.

Hasil ini membawa Timnas Indonesia langsung melesat ke puncak klasemen sementara Grup B. Mereka mengemas 3 poin saat ini.

Di belakang Timnas Indonesia, ada Vietnam, Filipina, dan Laos yang belum bertanding di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Alhasil, mereka mengemas 0 poin saat ini.

Sementara Myanmar, mereka langsung terjerembab di dasar klasemen smenetara Grup B. Sebab, mereka mendapat kekalahan.