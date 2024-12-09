Timnas Indonesia vs Myanmar di Piala AMEC 2024, Pengamat: Tantangan Baru Garuda Muda

Timnas Indonesia yang dihuni pemain muda mendapat tantangan baru pada Piala AMEC 2024 (Foto: PSSI)

JAKARTA – Pengamat sepakbola, Kesit Budi Handoyo, menyebut Timnas Indonesia mendapat tantangan baru saat menghadapi Timnas Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pasalnya, Skuad Garuda diperkuat pemain-pemain muda pada turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu.

Timnas Indonesia akan melawan Myanmar sebagai langkah awal di Grup B Piala AMEC 2024. Pertandingan tersebut dimainkan di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Senin (9/12/2024) pukul 19.30 WIB.

Timnas Indonesia kali ini dihuni oleh mayoritas pemain muda yang memiliki rata-rata usia di bawah 22 tahun. Hal ini dirasa menjadi tantangan tersendiri bagi pasukan Shin Tae-yong karena calon lawannya menurunkan pemain-pemain senior.

“Ini menjadi tantangan baru buat Timnas Indonesia karena di AFF tahun ini menurunkan pemain-pemain muda,” kata Kesit kepada Okezone, Minggu 8 Desember 2024.

“Walau pun sebagian di antara para pemain itu sudah bergabung di level senior seperti Asnawi (Mangkualam), (Pratama) Arhan, Rafael Struick, lalu ada Rayhan Hannan juga yang sempat disisipkan di timnas senior,” lanjutnya.

Kesit menilai Timnas Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk menang. Sebab pemain-pemain muda yang ada saat ini memiliki jam terbang cukup bagus di klubnya masing-masing ditopang dengan pengalaman pemain senior seperti Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan.