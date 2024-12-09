Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia vs Myanmar di Piala AMEC 2024, Pengamat: Tantangan Baru Garuda Muda

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |15:32 WIB
Timnas Indonesia vs Myanmar di Piala AMEC 2024, Pengamat: Tantangan Baru Garuda Muda
Timnas Indonesia yang dihuni pemain muda mendapat tantangan baru pada Piala AMEC 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pengamat sepakbola, Kesit Budi Handoyo, menyebut Timnas Indonesia mendapat tantangan baru saat menghadapi Timnas Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pasalnya, Skuad Garuda diperkuat pemain-pemain muda pada turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu.

Timnas Indonesia akan melawan Myanmar sebagai langkah awal di Grup B Piala AMEC 2024. Pertandingan tersebut dimainkan di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Senin (9/12/2024) pukul 19.30 WIB.

Logo Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024 (Foto: ASEAN United)

Timnas Indonesia kali ini dihuni oleh mayoritas pemain muda yang memiliki rata-rata usia di bawah 22 tahun. Hal ini dirasa menjadi tantangan tersendiri bagi pasukan Shin Tae-yong karena calon lawannya menurunkan pemain-pemain senior.

“Ini menjadi tantangan baru buat Timnas Indonesia karena di AFF tahun ini menurunkan pemain-pemain muda,” kata Kesit kepada Okezone, Minggu 8 Desember 2024.

“Walau pun sebagian di antara para pemain itu sudah bergabung di level senior seperti Asnawi (Mangkualam), (Pratama) Arhan, Rafael Struick, lalu ada Rayhan Hannan juga yang sempat disisipkan di timnas senior,” lanjutnya.

Kesit menilai Timnas Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk menang. Sebab pemain-pemain muda yang ada saat ini memiliki jam terbang cukup bagus di klubnya masing-masing ditopang dengan pengalaman pemain senior seperti Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1656127/laga-dramatis-timnas-voli-putri-indonesia-sabet-perunggu-sea-games-2025-fsd.webp
Laga Dramatis, Timnas Voli Putri Indonesia Sabet Perunggu SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/15/atlet_menembak_vincentius_djajadiningrat_meraih_me.jpg
Lempar Lembing dan Menembak Dorong Indonesia Kumpulkan 52 Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement