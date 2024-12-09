Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Timnas Myanmar di Piala AFF 2024 Malam Ini, Klik di Sini!

Simak link live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Myanmar di Piala AFF 2024 di artikel ini (Foto: PSSI)

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Myanmar di Piala AFF 2024 malam ini, bisa klik di sini! Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Thuwunna, Yangon, Senin (9/12/2024) pukul 19.30 WIB.

Turnamen yang dulunya bernama Piala AFF itu digelar 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Indonesia tergabung di Grup B bersama Myanmar, Vietnam, Laos, dan Filipina.

Seperti edisi sebelumnya sejak 2018, Piala AFF memainkan laga kandang-tandang dari fase grup hingga final. Indonesia akan melakoni pertandingan pertamanya di kandang Myanmar.

Sejumlah wajah baru terlihat menghuni skuad Timnas Indonesia. Para pemain naturalisasi dan diaspora yang merumput di luar negeri, mayoritas tidak dipanggil.

Sebab, pelatih Shin Tae-yong jauh-jauh hari sudah bertitah akan menggunakan pemain-pemain U-22 di AMEC 2024. Hal itu tidak terlepas dari keinginan mematangkan skuad untuk SEA Games 2025.

Sementara itu, Myanmar akan diperkuat pemain-pemain bintangnya. Hal ini bakal menambah keseruan pertandingan nanti.