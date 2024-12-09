Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Jangan Lengah, Garuda!

YANGON – Prediksi skor Timnas Indonesia vs Timnas Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 menarik untuk diulas. Duel tersebut akan berlangsung di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Senin (9/12/2024) pukul 19.30 WIB.

Turnamen yang dahulu bernama Piala AFF itu resmi berlangsung sejak Minggu 8 Desember 2024 WIB. Kompetisi dua tahunan tersebut akan berlangsung hingga 5 Januari 2025.

Seperti edisi-edisi sebelumnya, turnamen ini membagi 10 kesebelasan ke dalam dua grup. Babak penyisihan digelar dengan format kandang-tandang hingga 21 Desember 2024.

Di laga pertama, Timnas Indonesia kedapatan bermain tandang melawan Myanmar. Duel ini jelas akan jadi ujian tersendiri buat anak asuh Shin Tae-yong.

Sebab, Tim Merah Putih merupakan salah satu kesebelasan dengan rataan skuad termuda. Hal itu tidak terlepas dari kebijakan mengisi skuad dengan mayoritas pemain berusia di bawah 23 tahun.

Sedangkan, Myanmar tidak mengikuti langkah Indonesia. Mereka justru serius menyikapi turnamen ini dengan memanggil pemain-pemain terbaiknya.