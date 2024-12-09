Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Jangan Lengah, Garuda!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |10:25 WIB
Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Jangan Lengah, Garuda!
Simak prediksi skor Timnas Indonesia vs Timnas Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

YANGON – Prediksi skor Timnas Indonesia vs Timnas Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 menarik untuk diulas. Duel tersebut akan berlangsung di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Senin (9/12/2024) pukul 19.30 WIB.

Turnamen yang dahulu bernama Piala AFF itu resmi berlangsung sejak Minggu 8 Desember 2024 WIB. Kompetisi dua tahunan tersebut akan berlangsung hingga 5 Januari 2025.

Logo Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024 (Foto: ASEAN United)

Seperti edisi-edisi sebelumnya, turnamen ini membagi 10 kesebelasan ke dalam dua grup. Babak penyisihan digelar dengan format kandang-tandang hingga 21 Desember 2024.

Di laga pertama, Timnas Indonesia kedapatan bermain tandang melawan Myanmar. Duel ini jelas akan jadi ujian tersendiri buat anak asuh Shin Tae-yong.

Sebab, Tim Merah Putih merupakan salah satu kesebelasan dengan rataan skuad termuda. Hal itu tidak terlepas dari kebijakan mengisi skuad dengan mayoritas pemain berusia di bawah 23 tahun.

Sedangkan, Myanmar tidak mengikuti langkah Indonesia. Mereka justru serius menyikapi turnamen ini dengan memanggil pemain-pemain terbaiknya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1656155/rizki-juniansyah-pecahkan-rekor-dunia-dan-rebut-emas-ke50-untuk-indonesia-di-sea-games-2025-kyi.webp
Rizki Juniansyah Pecahkan Rekor Dunia dan Rebut Emas ke-50 untuk Indonesia di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/tim_tenis_putri_meraih_medali_emas_ke_28_untuk_kon.jpg
Dua Emas SEA Games Jadi Sinyal Kebangkitan Tenis Indonesia, Nurdin Halid: Pembinaan di Jalur Tepat!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement