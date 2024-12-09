Blak-blakan, Ong Kim Swee Bongkar Biang Kerok Kekalahan Persis Solo dari Persita Tangerang

BOGOR – Pelatih Persis Solo, Ong Kim Swee, blak-blakan ungkap biang kerok kekalahan timnya dari Persita Tangerang dalam pekan ke-13 Liga 1 2024-2025. Juru taktik asal Malaysia itu menyebut semua itu karena kesalahan yang dilakukan anak asuhnya sendiri.

Ong Kim Swee mengakui kalau timnya tidak mampu mengubah banyak peluang yang terjadi menjadi gol. Selain itu, hasil tersebut didapat karena para pemain Laskar Sambernyawa acap kali melakukan kesalahan yang membuat tim tuan rumah mampu mencuri momentum.

“Kita harus salahkan diri sendiri, dimana pada babak pertama kita memiliki peluang-peluang yang cukup baik untuk mendapatkan gol. Namun nyatanya kita gagal dan akibat kesalahan kita sendiri yang akhirnya berbuah gol pertama Persita,” kata Ong Kim Swee, dikutip dari situs LIB, Senin (9/12/2024).

Persis Solo masih belum meraih kemenangan di lima laga terakhirnya. Namun begitu, Ong Kim Swee tak patah semangat. Eks pelatih Timnas Malaysia ini bertekad untuk membawa Laskar Sambernyawa bangkit dengan memperbaiki beberapa aspek di dalam tim.

“Di liga mana pun memiliki banyak tantangan. Di sini, dimana saya kalah untuk kali pertama setelah menjalani dua pertandingan. Namun itu bukan satu sikap saya harus mengalah,” ujar Ong Kim Swee.

“Kita harus bangkit dan memperbaiki segala aspek, pemain, sikap, terutama menghadapi pada paruh musim kedua nanti,” tegasnya.